Tragischer Motorradunfall: Fahrer schleudert aus Graben zurück auf Straße - er hat keine Chance 

Bad Windsheim - Am Sonntagnachmittag (2. Juni 2019) kam es auf der Staatsstraße 2259 zwischen Münchsteinach und Gutenstetten (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Ein Motorradfahrer verlor in einer Linkskurve kurz vor Gutenstetten die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und wurde daraufhin in den Graben am Straßenrand geschleudert. Er schlitterte noch durch den Grünstreifen ehe er mit seiner Maschine wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde, wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte.

Tödlicher Unfall bei Bad Windsheim: Hubschrauber im Einsatz

Zur Rettung des noch unbekannten Motorradfahrers wurde ein Notarzt per Hubschrauber eingeflogen - doch jede Hilfe kam für den Biker zu spät. Er verstarb noch am Unfallort. Ein Gutachter war im Auftrag der Staatsanwaltschaft vor Ort und unterstützte die Polizei bei der Arbeit.

