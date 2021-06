Tödlicher Unfall in Mittelfranken: 19-Jähriger kommt von Straße ab - und prallt gegen Baum

Zeuge findet leblosen Mann im Auto

Ein 19-Jähriger kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ein anderer Autofahrer fand den Unfallwagen und verständigte die Rettungskräfte.

Bad Windsheim - Am frühen Donnerstagmorgen hat sich in der Nähe von Kaubenheim - ein Gemeindeteil von Markt Ipsheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim* - ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 19-Jähriger kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall: Autofahrer findet zerstörten Wagen im Straßengraben

Es war gegen 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen als ein Autofahrer den Wagen des 19-Jährigen im Straßengraben der Kreisstraße NEA 35 entdeckte, schreibt die Polizei Mittelfranken* in ihrer Pressemitteilung. Der Unfall ereignete sich zwischen Berolzheim und Kaubenheim. Sofort verständigte der Autofahrer die Rettungskräfte. Rettungswagen* samt Notarzt machten sich auf den Weg. Am Unfallort angekommen, konnte der Notarzt allerdings nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen.

Bislang geht die Polizei davon aus, dass der junge Mann ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam. Es muss wohl in einer Linkskurve passiert sein. Er rutschte von der Straße und prallte frontal gegen einen Baum. Die komplette Front des VW wurde durch den Aufprall stark deformiert.

Tödlicher Unfall: Polizei versucht die Ursache und den Zeitpunkt zu ermitteln

Zur Klärung des Unfallhergangs rief die Staatsanwaltschaft einen Gutachter an die Unfallstelle. Auch das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Die Freiwilligen Feuerwehren der angrenzenden Gemeinden sperrten für den Zeitraum der Unfallaufnahme die Straße mehrere Stunden lang ab. Die Polizeiinspektion Bad Windsheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallzeitpunkt aufgenommen. (tel) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

