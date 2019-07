Schwerer Unfall auf der A96: Geisterfahrer prallt frontal in Auto - Frau stirbt

Auf der A96 bei Bad Wörishofen kam es am Samstag zu einem schweren Unfall. Ein Geisterfahrer krachte in ein Auto - eine Frau starb. Auch ein Kind wurde verletzt.

Bad Wörishofen - Bei einem schweren Unfall mit einem Geisterfahrer auf der Autobahn 96 ist eine Frau gestorben, vier Menschen wurden schwer verletzt. Ein Autofahrer war am Samstag nahe Bad Wörishofen (Kreis Unterallgäu) entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammenstieß. Die Beifahrerin des Unfallverursachers starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Geisterfahrer selbst wurde schwer verletzt.

A96/Bad Wörishofen: Geisterfahrer kracht in Auto - Kind schwer verletzt

Im entgegenkommenden Auto waren laut Polizei vier Personen, von denen drei schwere Verletzungen erlitten - darunter war auch ein Kind. Die Identitäten und das Alter der Verunglückten waren zunächst unbekannt. Es waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.

Bad Wörishofen: A96 nach Geisterfahrer-Unfall komplett gesperrt

Die A96 wurde nahe der Unfallstelle komplett gesperrt, der Verkehr staute sich am Samstagmittag zurück bis zur Anschlussstelle Memmingen. Warum der Autofahrer in die falsche Richtung fuhr, war noch unklar.

dpa

