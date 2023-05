„Respekt vor dem Element Wasser“: Wasserwacht Bayern warnt Menschen vor Sorglosigkeit beim Baden

Von: Leyla Yildiz

Die Wasserwacht Bayern warnt bereits vor Beginn der Badesaison die Menschen zu sorglos am Wasser zu sein - um Badetote und -unfälle zu vermeiden.

München - Der Sommer steht vor der Tür, auch wenn es sich derzeit noch nicht danach anfühlt. Mit der wärmsten Jahreszeit suchen viele Menschen das kühle Nass. Egal ob im Freibad oder an den bayerischen Badeseen. Doch wo Wasser ist, gibt es auch einige Gefahren für Schwimmer und Badegäste. Darum warnt die Wasserwacht Bayern bereits jetzt schon vor Sorglosigkeit beim Baden.

Bevor Badesaison losgeht: Wasserwacht ruft zu „Respekt vor Element Wasser auf“

„Noch bevor es zu den ersten Badetoten und Badeunfällen kommt, rufen wir zum Respekt vor dem Element Wasser auf, das nie zu unterschätzen ist, sei es am See, im Freibad oder an Flüssen. Jeder Badeunfall ist einer zu viel und muss unbedingt vermieden werden“, sagt Thomas Huber, der Landesvorsitzende der Wasserwacht Bayern.

Die Wasserwacht sorgt für Sicherheit an den bayerischen Gewässern. © Kreiswasserwacht Starnberg/dpa/Archivbild

Baden in bayerischen Seen: Wasserwacht ist mit Freiwilligen vor Ort

Für die Sicherheit an und in den Gewässern sind in ganz Bayern mehr als 130.000 freiwillige Wasserwachtler im Einsatz. „Viele der bayerischen Seen werden an Wochenenden und Feiertagen von Ehrenamtlichen an Wachstationen der Wasserwacht beaufsichtigt“, sagt Huber. Durch das rasche Eingreifen hätten bereits zahlreiche Menschenleben in den vergangenen Jahrzehnten gerettet werden können. Auch in diesem Jahr werden die Einsatzkräfte laut Huber genauso agieren.

Die Wasserwacht hat zudem einen Baderegeln-Guide erarbeitet, den sich Badegäste vorab nochmal durchlesen können. Er ist auf der Internetseite der Wasserwacht zu finden. (ly)

