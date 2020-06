Tragödie in Bayern: Familienvater (27) mit Tochter auf Grund eines Badesees tot aufgefunden - Ursache völlig unklar

Ein schreckliches Ende nahm ein Großeinsatz an einem Badesee in Oberfranken. Eine Frau hatte ihren Mann und ihre Tochter (4) als vermisst gemeldet.

An einem Badesee in Oberfranken wurden ein Vater und seine Tochter als vermisst gemeldet.

Es begann eine großangelegte Suche mit rund 100 Einsatzkräften.

Der Einsatz nahm ein schreckliches Ende.

Update, 12.25 Uhr: Noch immer herrscht Unklarheit darüber, wie der 27-jährige Familienvater und seine vier Jahre alte Tochter zu Tode gekommen sind. Wie infranken.de berichtet, handelt es sich bei dem Badesee in der Nähe von Kulmbach um ein ruhiges Gewässer.

Der Kriminaldauerdienst Bayreuth hat nun die Ermittlungen übernommen, um die genauen Todesumstände zu klären. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth hat bereits eine Obduktion beantragt, so infranken.de weiter.

Trebgaster Badesee: Familienvater aus Bayern mit Tochter an Grund des Sees tot aufgefunden - Ursache unklar

Update, 26. Juni, 10.15 Uhr: Die Bestürzung über den Tod des jungen Vaters und seiner vierjährigen Tochter ist groß. Wie nun das lokale Fußballportal anpfiff.info berichtet, soll es sich bei dem toten 27-Jährigen um einen Fußballer aus dem Spielkreis Bayreuth handeln. Tobias S. galt als Mittelfeldmann als einer der herausragenden Fußballer im Spielkreis, heißt es.

Die genauen Umstände des Unglücks sind noch immer unklar. Man trauere „mit der Fußballgemeinde um einen herausragenden Menschen und Sportler und wünscht seiner Familie viel Kraft und Stärke in diesen schweren Stunden“, heißt es auf anpfiff.info.

An Trebgaster Badesee in Bayern: Junger Vater und Tochter (4) vermisst - Suche endet in Tragödie

Ursprungsmeldung vom 25. Juni: Trebgast - Ein Mann und seine vierjährige Tochter sind in einem Badesee in Oberfranken ums Leben gekommen. Die beiden Leichen waren am Donnerstagabend (25. Juni) nach stundenlanger Suche geborgen worden, teilte die Polizei mit.

Großeinsatz am Trebgaster Badesee: Vater und Tocher (4) vermisst - Suche nimmt furchtbares Ende

Die Ehefrau und Mutter hatte die beiden mittags vermisst gemeldet. Sie war mit einem zweiten Kind auf ihrem Platz an dem See in Trebgast (Landkreis Kulmbach) zurückgeblieben, während der Mann mit der Vierjährigen auf dem Gelände unterwegs war.

Als sie nach zweieinhalb Stunden nicht zurückgekehrt waren, starteten Polizei, Rettungsdienst, Wasserwacht und Feuerwehr eine Suchaktion.

+ Mit Booten wurde nach den Vermissten gesucht. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber sowie eine Hundestaffel. © NEWS5 / NEWS5 / Merzbach

An Badesee Trebgast in Bayern: Suche nach Mann und Tochter mit Sonar-Boot

Bei der großen Suchaktion nach dem 27-Jährigen und seiner vierjährigen Tochter war ein Sonar-Boot im Einsatz. Die beiden leblosen Körper wurden schließlich am Grund des Badesees entdeckt. Trotz rascher Bergung und sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für den jungen Vater und sein Kind jede Hilfe zu spät.

Im Einsatz waren noch weitere Boote, ein Hubschrauber und Suchhunde gewesen. Der See und die Umgebung waren abgesucht worden. Auch Taucher der Berufsfeuerwehr und der Bereitschaftspolizei waren beteiligt. Insgesamt nahmen rund 100 Einsatzkräfte an der Suche teil. Die Ehefrau wird von einem Kriseninterventionsteam betreut.(nema)

Zu einem weiteren schlimmen Vorfall kam es am Inn bei Rosenheim. Dort wurde ein lebloser Mann aus dem Wasser gezogen.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie aktuell immer hier.