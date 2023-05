Badeunfall während Schwimmkurs: Bub (5) stirbt eine Woche später in Klinik – Kripo ermittelt

Von: Tanja Kipke

Bei einem Schwimmkurs in Unterfranken ist es Ende April zu einem Badeunfall gekommen. Ein Junge verstarb jetzt. © Fabian Sommer/dpa

Ein 5-Jähriger musste nach einem schweren Badeunfall Ende April in eine Klinik. Dort verstarb er rund eine Woche später. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Haibach – Der Unfall liegt bereits über eine Woche zurück. Am Freitag, 28. April, kam es gegen 14 Uhr in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) im örtlichen Hallenbad während eines Schwimmkurses zu einem Badeunfall. Ein 5-jähriger Junge geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Kopf unter Wasser. Zeugen retteten den Jungen aus dem Becken des Hallenbads.

Bub (5) stirbt eine Woche nach Badeunfall in Aschaffenburger Klinik

Laut Polizei sei der Bub nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Am Freitag, genau eine Woche nach dem Unfall, verstarb der Junge in der Klinik, wie die Polizei am Samstag (6. Mai) berichtete.

Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Aschaffenburg. „Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und prüfen dabei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, ob in dem Fall möglicherweise Aufsichtspflichten verletzt worden sind“, hieß es. Die „akribischen Ermittlungen“ dauern unterdessen an. (tkip)

