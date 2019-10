Bär tappt in Fotofalle - kommt jetzt der Abschuss?

In der Fotofalle: Ein Bär streift am 8. Oktober durch den Tiroler Wald.

An bayerischer Grenze gesichtet

von Johannes Welte

Josef Hornsteiner

Ein Braunbär ist an der Grenzen zu Bayern am Plansee in Tirol in eine Fotofalle getappt. Es ist bereits die zweite Bären-Sichtung in der Region in diesem Jahr. Ist das Tier gefährlich?