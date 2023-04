Hat Brunos Bruder den Jogger getötet?

Von: Johannes Welte

Teilen

Das letzte Foto von Braunbär Bruno, bevor er an der Kümpflalm oberhalb des Spitzingsees erschossen wurde © Feldmann Bernd

Nach dem Tod eines Joggers durch einen Bären hat die Provinz Trentino den Abschuss dreier Bären angeordnet: Zwei von ihnen sind Geschwister des Bären Bruno, der 2006 in der Nähe des Schliersees erschossen wurde.

Trient/Schliersee – Im Val di Sole und im Nonstal im norditalienschen Trentino sind das Entsetzen und die Trauer um den 26-jährigen Jogger Andrea Papi, der am 5. April von einem Bären getötet wurde, riesengroß.

Andrea Papi wurde beim Joggen von einem Bären getötet © privat/Instagram

Papis Lebensgefährtin berichtete der Zeitung Corriere del Trentino, dass ihr Partner gewusst habe, dass sich in der Gegend Baunbären aufhalten. „Hoffentlich treffe ich heute keinen Bären”, habe ihr Lebensgefährte stets gescherzt, wenn er zum Joggen aufbrach. Dem Umweltschutzverband Aidaa zufolge soll sich Papi mit einem Stock verteidigt haben, das könne das Tier provoziert haben.

Privinzpräsident ordnet Abschuss dreier Bären an, darunter Braunbär Brunos Bruder

Der Präsident der Provinz Trentino, Maurizio Fugatti von der rechtsnationalen Lega Nord, hat angeordnet, den Bären zu töten, der den Jogger angegriffen hat. Das Problem ist: Das Tier, das Papi getötet hat, wurde noch nicht identifiziert. Allerdings sind drei Bären bekannt, die in den vergangenen Monaten bereits für Schlagzeilen in der Region Nonstal/Val di Sole nordwestlich von Trient gesorgt hatten.

Einer von ihnen ist der Bär MJ5. Die Einheimischen haben den mittlerweile 18 Jahre alten stattlichen Bären „Der Boss“ getauft. MJ5 hatte erst am 5. März dieses Jahres den 38-jährigen Eisenbahner Allesandro Cicolini aus Cles im Val di Sole an einem Waldrand angegriffen. Der Bär biss ihm in Kopf und Arm. Cicolini überlebte nur, da sie beide einen Abhang hinab rollten und er sich an einem Ast festhalten konnte. Der „Boss“ ist Halbbruder von Braunbär Bruno, der 2006 in Bayern erschossen wurde (siehe oben).

Auch Brunos Schwester unter Verdacht

Der zweite Bär auf der Abschussliste ist JJ5, ein Weibchen, genannt „Gaia“, sie ist Brunos Vollschwester. Sie wird für einen Angriff auf den Tridentiner Jäger Christian Misseroni (61) und dessen Sohn Fabio (39) auf dem Monte Peller am 22. Juni 2020 verantwortlich gemacht. Der Sohn war dem Vater zufolge von der Bärin plötzlich überfallen worden.

Das Tier habe sich auf Fabio geworfen, er haben gegen die Bärin getreten. „Er biss mir ins Bein und dann in Arm und Hand“, so der Vater weiter. Anschließend sei das Tier wieder verschwunden. Christian Misseroni bracht sich außerdem beim Kampf die Beine. Möglicherweise hat Gaia ihren Nachwuchs verteidigen wollen. Insgesamt soll es den Behörden zufolge seit 2014 sieben Angriffe von Bären auf Wanderer mit sechs Verletzten in den italienischen Alpen gegeben haben.

Eine Begegnung verlief glimpflich

Glimpflich verlief im Mai 2020 die Begegnung von Alessandro (14) und seinem Vaters Loris Calliari mit einem Bären auf der Alm Malga Nuova oberhalb des Nonstals. Der Bub entfernte sich langsam von einem Bären, der sich aufgerichtet hatte. Welcher Bär das war, ist unbekannt. Allerdings gibt es in der Region noch ein drittes Problemtier: M62. Dieser Bär hatte im unteren Nonstal aus Bauernhöfen Hühner geraubt.

Präsident Fugatti will die drei Bären MJ5 (der Boss), JJ4 (Gaia) und M62 töten lassen, das erklärte er bei einer Pressekonferenz. Falls es sich bei dem Tier, das Andrea Papi getötet hat, um einen vierten Bären handeln sollte, müsse dieser auch getötet werden. Die Zahl der Bären im Trentino müsse generell reduziert werden, so Fugatti weiter. „Das Trentino kann maximal 50 Bären aufnehmen. Die anderen müssen entfernt werden.“ Derzeit wird ihre Zahl auf 100 geschätzt.

Regierung Tirol sieht keine Gefahr im Mangfallgebirge

Neues gibt es auch von den Bärensichtungen im südlichen Mangfallgebirge und den angrenzenden Brandenberger Alpen an der Grenze zwischen Bayern und Tirol zu berichten: Laut der Sprecherin des Landes Tirol Christa Entstrasser-Müller, gebe es „keine Hinweise, dass sich in der Region mehr als ein Bär aufhält.“ Anwohner hatten von zwei bis drei Exemplaren berichtet. Seit dem Herbst hab es der Sprecherin zufolge auch keine Sichtungen und Begegnungen mit Menschen mehr gegeben. Entstrasser-Müller: „Es gibt keine Erkenntnisse, die uns beunruhigen.“