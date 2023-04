„Bären sind Opportunisten“: Expertin erklärt, warum Bären nicht so schlecht sind wie ihr Image

Von: Katrin Woitsch

Die Spur eines Bären im Schnee ist im Landkreis Miesbach entdeckt worden. © dpa

Anneke van Heteren hat über Bären promoviert. Sie erklärt, warum es eigentlich keinen Grund gibt, Angst vor ihm zu haben.

Anneke van Heteren arbeitet bei der Zoologischen Staatssammlung. Bären sind ihr Spezialgebiet. Sie erklärt, warum der Bär für den Menschen eigentlich keine Gefahr bedeutet – und warum nicht jedes Schaf für ihn eine attraktive Mahlzeit ist.

Wann gehen Bären auf Wanderschaft?

Das Wandern ist für Bären etwas ganz Natürliches. Die Weibchen bleiben meistens in der Gegend, in der sie aufgewachsen sind. Die Männchen ziehen weiter und versuchen in einer anderen Gegend eine Partnerin zu finden. Sie können viele Kilometer am Tag zurücklegen.

Wie scheu sind Bären?

Normalerweise sehr scheu. Wenn sie Menschen sehen, werden sie immer versuchen, wegzugehen. Nur wenn sie daran gehindert werden oder sich bedroht fühlen, werden sie aggressiv. Normalerweise würden sie nicht in Städte wandern. Es kann aber natürlich passieren, dass sich einzelne Bären an Zivilisation gewöhnen und merken, dass es im Müll etwas Leckeres gibt. Das ist aber sehr selten.

Wie kritisch ist es, wenn sie die Scheu verlieren?

Das ist problematisch. Es ist keine gute Idee, Bären zu füttern und ihnen näher zu kommen. Man sollte sie wirklich in Ruhe lassen. Es ist gut, dass sie Angst vor uns haben, das ist eine natürliche Barriere.

Brunos und Gaias Mutter wurde angefüttert. Lernen die Jungen das Sozialverhalten von ihrer Mutter?

Ja, Bärenjunge bleiben zwei bis drei Jahre bei ihrer Mutter. Sie kopieren ihr Verhalten. Gaia würde das ihren Jungen auch weitergeben.

Sie hat über Bären promoviert: Anneke van Heteren leitet die Säugetiersammlung der Zoologischen Staatssammlung. © Catherina Hess

Bären sind Allesfresser. Wann reißen sie Tiere?

Sie sind sehr opportunistisch. Wenn Schafe eingezäunt sind und nicht flüchten können, ist das für Bären sehr einfach. Man kann ihnen nicht übelnehmen, dass sie dann ein Schaf angreifen. Als Halter der Tiere sollte man einen Schäferhund einsetzen. Damit bringt man eine natürliche Barriere ins Spiel. Bären merken, dass der Hund die Schafe verteidigen würde. Wenn ein Bär die Wahl hat zwischen Beeren und einem eingezäunten Schaf, würde er das kalorienreiche Schaf wählen. Aber wenn ein Hund im Gehege ist, entscheidet er sich eher für die Beeren, weil ihm dort keine Verletzung droht. Er scheut das Risiko.

Wann werden Bären gefährlich für Menschen?

Nur, wenn man sie provoziert. Sie würden immer weggehen, wenn es eine Konfrontation gibt. Außer man attackiert sie zum Beispiel mit einem Stock oder hindert sie daran, wegzugehen. Dann verteidigen sie sich. Die Weibchen sind ein bisschen aggressiver, wenn sie Junge haben. Aber wenn man Abstand hält, würden sie weglaufen, um ihre Jungen zu schützen. Die europäischen Braunbären sind wirklich nicht aggressiv, bei den amerikanischen Grizzlybären ist das anders.

Wie sollte man sich bei einer Begegnung mit einem Bären verhalten?

Man sollte ruhig bleiben, dann würde der Bär weggehen. Er erkennt uns als Menschen. Es hilft auch, sich etwas größer zu machen, also zum Beispiel breit zu stehen, die Arme hoch zu nehmen. Man sollte nicht auf ihn zugehen, dann hätte er das Gefühl, er muss sich verteidigen. Wichtig ist es, ihm eine Chance zu geben, zu fliehen.

Wird der Bär, der grade in Bayern unterwegs ist, bleiben, wenn er nicht gestört wird?

Ja, das kann gut sein. Wahrscheinlich ist es ein Männchen. Wenn es ihm hier gefällt, bleibt er. Es kann aber auch sein, dass er auf der Suche nach einem Weibchen ist und weiterzieht. Das hängt also von seiner Motivation ab.

Für Almbauern ist die Nachricht vom Bären ein Albtraum. Freuen Sie als Bärenexpertin sich, dass wieder ein Bär bei uns ist?

Ja, denn eigentlich gehört der Bär hierher. Er war früher viel mehr verbreitet in Europa. Er ist ein wichtiger Teil unseres Ökosystems, er tötet schwächere und kranke Tiere, wir müssen also weniger jagen.

Wie verhalten sich Bär und Wolf zueinander?

Ich glaube, dass sie ihre eigenen Wege gehen würden, wenn sie aufeinandertreffen. Sie sehen sich nicht als Konkurrenten. Der Bär greift als Opportunist kleine Tiere an, der Wolf jagt in Gruppen, sie sind also keine Rivalen.