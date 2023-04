Bärenspuren in bayerischen Wandergebieten - Tier tappt in Fotofalle

Von: Johannes Welte

Teilen

Dieser Bär tappte am 15. März bei Brandenberg (Tirol) in die Fotofalle © Bauernbund

Wo ist der Bär unterwegs, der in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach Spuren im Schnee hinterlassen hat? Ein Jäger berichtet, dass sich das Tier in einer bei Wanderern beliebten Gegend aufhält - und berichtet von einem weiteren Bären. Ein dritter Bär sorgt weiter westlich in den Allgäuer Alpen für Aufregung

Diese Spuren wurden am Dienstag im Bereich Stanzach (Lechtal) entdeckt © TJV Reutte

Bayrischzell/Stanzach - Michael Lamprecht, Bezirksjägermeister in Kufstein, ist überzeugt, dass es im Gebiet des bayerisch-österreichischen Mangfallgebirges und der südlich angrenzenden Brandenberger Alpen zwei Bären gibt. Einer von ihnen hinterließ nach Informationen unserer Redaktionen Spuren im Elendtal bei Bayrischzell, nördlich des Hinteren Sonnwendjoches - eine beliebte Wandergegend. Das bayerische Landesamt für Umwelt hatte am Dienstag Bärenspuren in den Landkreisen Rosenheim und Bayrischzell gemeldet. Lamprecht: „Die Größe der Trittspuren unterscheidet sich.“ Außerdem seien nahezu zeitgleich Spuren an verschiedenen Stellen aufgetreten. Darum gehe er von zwei Tieren aus. Lamprecht zufolge ist der nördliche Bär, der jetzt auch durch Bayern streift, das kleinere Tier, der südlich umherstreifende Bär das größere.

Landwirte und Pilzzsammler besorgt

Die Landwirte der Tiroler Nachbarschaft sind beunruhigt: „Seit einigen Tagen häufen sich die Anrufe besorgter Menschen“, so Bezirksbauernobmann Michael Jäger. „Neben Almbauernfamilien, die jetzt mit den Arbeiten zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Almsommer auf den Almen beginnen, melden sich auch immer mehr Nicht-Landwirte bei uns, die ihre Freizeit bei der Erholungssuche oder dann im Sommer beim Klauben von Beeren und Pilzen in den Wäldern und auf Almen verbringen.“

Diese Warnung wird bei Facebook geteilt. Sie zeigt Bärenspuren und ein abgenagtes Gerippe © Larcher/Facebook

Auch im Lechtal an der Grenze zum Allgäu sorgt ein Bär für Aufregung. Er hatte bei Stanzach ein Reh gerissen, hinterließ Trittspuren und tappte in eine Wildkamera. Bei Facebook haben Anwohner Warnungen herausgegeben: „Es wurde ein Bär im Bereich Schwarzwasser gesichtet. Zu ihrer Sicherheit, sollten sie momentan den Wald meiden. Personen, welche mit einem Hund unterwegs sind und tatsächlich mit einem Bären zusammentreffen, auf jeden Fall den Hund los lassen und keinesfalls festhalten!“ Das Schwarzwassertal führt von Stanzach durch die Allgäuer Alpen an die bayerische Grenze..

Dieser Bär tappte bei Stanzach im Lechtal in die Fotofalle © Walch

Behörden sehen keine akute Gefahr für Menschen

Christa Entstrasser-Müller, Sprecherin der Tiroler Landesregierung, sieht aber keine akute Gefahr für die Bevölkerung: „Bislang haben wir nur männliche Tiere in Tirol registriert.“ Da diese keine Jungen haben, sind Angriffe zur Verteidigung von Jungen ausgeschlossen. Der Tod eines Joggers in Trentino ist wohl auf das Veteidigungsverhalten der Bärin zurückzuführen, die drei Junge bei sich hatte. Entstrasser-Müller: „Es gibt im Moment keine Hinweise auf ein problematisches Verhalten der Tiere.“ Seit vorigen Herbst hätten sie sich auch keinen Menschen gezeigt. Fahrradfahrer, die voriges Jahr einen Bären im Mangfall-Gebiet gesehen hatten, konnten keinen Beweis für ihre Beobachtung vorlegen. Die Frage der Redaktion an das Bayerische Landesamt für Umwelt, wie es die Situation bezüglich der Sicherheit der Menschen bezüglich der Bärensichtungen einschätzt, blieb übrigens unbeantwortet.