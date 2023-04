Jogger getötet: Gericht hebt Schussbefehl für Bruno-Schwester auf – Tierschützer klagten

Von: Johannes Welte

Die Bärin Gaia, nachdem sie 2020 eingefangen wurde. Danach ließ man sie wieder frei © Autonome Provinz Trentino

Spektakuläre Wende im Fall der Bärin Gaia, die im Trentino den Jogger Andrea Papi getötet hat. Der Verwaltungsgericht Trent hat die von der Provinz verhängte Tötungsanordnung für Brunos Schwester am Freitag aufgehoben.

Trient – Am 5. April hatte Gaia, Schwester des 2006 in Bayern erschossenen Braunbären Bruno, den Trienter Jogger Andrea Papi (26) angegriffen und getötet. Der Präsident der autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti, ordnete Anfang der Woche die Tötung der 17 Jahre alten Bärin an, die derzeit Junge aufzieht.

Forstbeamte auf der Jagd nach Gaia. © Autonome Provinz Bozen

Rund 40 Forstbeamte durchkämmen derzeit das Gebiet um den Monte Peller im Val di Sole, wo sich insgesamt 30 Bären aufhalten sollen. Es werden große Röhrenfallen, ebenso Schlingfallen aufgestellt bzw. gelegt. Offenbar sollte die Bärin vor der Tötung eingefangen werden. Da es schwierig wäre, in der freien Natur die Individuen zu unterscheiden.

Tierschützer bekommen recht vom Gericht

Gegen den jetzigen Tötungsbefehl hatten Tierschützer geklagt, sie bekamen jetzt Recht: Gaia soll lebend gefangen werden. Das Gericht gab dem Widerspruch der Liga zur Abschaffung der Jagd (LAC) und der Liga zur Wahrung des Lebens statt. „Die extreme Schwere des Vorfalls rechtfertigt theoretisch zwar den Erlass der im angefochtenen Maßnahme, die die Tötung des Tieres vorschreibt“, heißt es im Urteil. Das Gericht fordert aber vor der Umsetzung des Tötungsbeschlusses die exakten Unterlagen an, die belegen, dass JJ5 alias Gaia der Bär ist, der den Jogger getötet hat.

Die Bärin sollte schon 2020 getötet werden, als sie zwei Jäger angegriffen hatte. Auch damals wurde die Tötungsanordnung vom Verwaltungsgericht Trient aufgehoben.

Erst gestern hat sich Edmund Stoiber im Interview mit unserer Redaktion an Bruno erinnert.