Mitten in der Urlaubszeit: Riesiger Bahnstreik ab heute - Das müssen Passagiere in Bayern jetzt wissen

Nur jeder vierte Fernzug fährt

Bei Fahrgästen der Deutschen Bahn sind dieser Tage gute Nerven gefragt: Von den Lokführern wurde ein Streik angekündigt. Das müssen Passagiere in Bayern jetzt wissen.

München - Nicht nur Corona erschwert in diesem Sommer die Reisepläne: Mitten in der Ferienzeit hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) nun einen deutschlandweiten Streik angekündigt, auch Bayern ist betroffen. Der GDL-Chef gab dem Management der Deutschen Bahn die Schuld für die Eskalation mitten in der Ferienzeit. „Wer den Arbeitnehmern in die Taschen greifen will und sich selbst schamlos bedient, hat eine Antwort verdient, wie wir sie geben werden“, so Weselsky. Die Protestaktion beginnt bereits heute Abend, 10. August. Hier die wichtigsten Infos für Passagiere aus Bayern.

Bahn-Streik in Bayern: Nur jeder vierte Fernzug fährt - DB mit Ersatzfahrplänen

Streikplan: Ab Dienstagabend streiken die Lokführer der GDL zunächst den Güterverkehr. Ab 2 Uhr am Mittwoch, 11. August, trifft es auch den Personenverkehr der Bahn. Das Ende des bundesweiten Streiks ist für Freitag, 13. August, 2 Uhr geplant.

Fern-und Regionalverkehr: Die angekündigte Protestaktion bringt schwere Folgen für Reisende mit sich: So soll am Mittwoch und Donnerstag nur etwa jeder vierte geplante Fernzug bei der Deutschen Bahn fahren. Aber auch Pendler müssen sich auf Verzögerungen und Zugausfälle einstellen: Beim Regionalverkehr und S-Bahnverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional stark schwanken, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit.

Bahnstreik in Bayern: Regionalverkehr sehr stark eingeschränkt

Im Laufe des Tages hat die Deutsche Bahn Ersatzfahrpläne zusammengestellt. Gerade in den Metropolregionen und in ländlichen Regionen soll „ein Grundangebot für Schüler, Berufspendler sowie wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen beibehalten“ werden, schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage. Ab Dienstagnachmittag, 15 Uhr ist der Ersatzfahrplan für den Fernverkehr in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator abrufbar.

Doch Ersatzfahrpläne hin oder her - Stress scheint hier vorprogrammiert. Die Bahn appelliert daher ausdrücklich: „Bitte verschieben Sie Ihre für den 11.08. sowie den 12.08.2021 geplanten Fernverkehrsreisen, wenn Sie nicht zwingend fahren müssen.“

Lokführer-Streik in Bayern: Passagiere können Fahrkarten zurückgeben

Rückerstattung: Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom GDL-Streik betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit und können bis zum 20. August flexibel genutzt werden. Das verkündet die Bahn auf ihrer Homepage. Aufgehoben ist auch die Zugbindung bei Sparpreisen und Super Sparpreisen. Für die Weiterfahrt können andere Züge genutzt werden. Das gilt ebenso für Züge im Nahverkehr. Fahrkarten werden kostenlos zurückerstattet.

