„Bahnbrechende Erfindung“: Forscher der Uni Bayreuth entwickeln umweltfreundliche Folie

Von: Felix Herz

Teilen

Plastikfolien werden weltweit millionenfach eingesetzt – dabei sind sie umweltschädlich und nicht nachhaltig. Ein Forscher der Uni Bayreuth will nun eine biologisch abbaubare Alternative entwickelt haben. (Symbolbild) © Jochen Tack / IMAGO

Es wäre eine umweltfreundliche Alternative zum millionenfach eingesetzten Verpackungsmaterial aus Plastik: Eine Folie aus biologisch abbaubaren Polymeren.

Bayreuth – Es wäre ein echter Meilenstein im Kampf gegen den umweltschädlichen Verpackungsmüll: An der Uni Bayreuth wurde eigenen Angaben nach eine „umweltfreundliche Beschichtung“ entwickelt. Diese könnte „ein vollwertiger Ersatz für weltweit millionenfach verwendete Verpackungsmaterialien aus Kunststoffen“ werden, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme.

„Bahnbrechende Erfindung“: Forscher an der Uni Bayreuth entwickelt kompostierbare Barrierefolie

Verpackungsmüll begleitet die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes alltäglich. Denn das derzeit in den Folien verwendete Mikroplastik wird regelmäßig auch in Menschen nachgewiesen. Aktuelle Plastik-Verpackungen sind somit nicht nur umwelt-, sondern auch gesundheitsschädlich. Ein Forscher-Team an der Uni Bayreuth, das am Projekt „Abbau von biologisch abbaubaren Polymeren und ihren Ton-Nanokompositen unter umweltrelevanten Bedingungen“ arbeitet, erzielte nun einen Durchbruch.

In den vergangenen Jahren habe Maximilian Röhrl im Rahmen seiner Doktorarbeit „an der Entwicklung umweltfreundlicher Beschichtungen auf Basis von synthetischen Schicht-Silikaten gearbeitet“, heißt es in der Pressemitteilung. Er entwickelte Barrierefolien, die kompostierbar – und damit umweltfreundlicher sind.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Team erhält Preis: Enge Zusammenarbeit mit der Industrie

In der Pressemitteilung, die unumwunden mit „bahnbrechende Erfindung“ tituliert ist, teilt die Uni Bayreuth ebenfalls mit, dass Röhrl gemeinsam mit Dr. Pier-Lorenzo Caruso und Dr. Emily Boswell von Procter & Gamble (dem Industriepartner bei dem Projekt) mit dem „Dres.-Volker-und-Elke-Münch-Preis zur Förderung von Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet“ wurde.

Zur Begründung ließ die Dres.-Volker-und-Elke-Münch-Stiftung verlauten, dass „diese neuartigen Barrierelaminate einen vollwertigen Ersatz für die weltweit millionenfach verwendeten Verpackungsmaterialien aus Kunststoffen und Kunststofflaminaten bieten, ohne dass sie deren schwerwiegenden Nachteile wie die Bildung von Mikroplastik aufweisen.“ (fhz)

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.