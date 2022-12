17-Jährige belästigt: Passanten schreiten beherzt ein – Aggressor droht Helfern, sie „abzustechen“

Von: Felix Herz

Eine brenzlige Situation entwickelte sich für Passanten, die einer 17-Jährigen zur Seite sprangen. Sie wurden ernsthaft bedroht, fast eskalierte die Lage (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Weil eine 17-Jährige von einem Mann belästigt wurde, schritten Passanten ein, um ihr zu helfen. Doch plötzlich waren sie selbst in großer Gefahr.

Mühldorf am Inn – Eine höchst unangenehme und gefährliche Situation entwickelte sich am Dienstagabend am Bahnhof in Mühldorf am Inn. Laut Pressemitteilung der Polizei belästigte ein 42-jähriger Deutscher eine 17-jährige Spanierin, die in Deutschland lebt, als sich diese eine Fahrkarte kaufen wollte.

17-Jährige belästigt: Passanten helfen der Jugendlichen

Laut Polizei versuchte der Mann die Jugendliche, als diese sich aus der Situation befreien wollte, festzuhalten. Daraufhin schaffte sie es, in ein am Haupteingang stehendes Taxi zu flüchten. Gleichzeitig stellten sich vier Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, dem 42-Jährigen in den Weg, als dieser der jungen Frau hinterher wollte.

Dann wurde es für die couragierten Helfer gefährlich: „Der Deutsche zog daraufhin eine Nagelschere aus seiner Tasche, klemmte sie sich zwischen seine Finger und ballte seine Hand so zur Faust, dass die Spitze der Schere hervorstand“, heißt es im Polizeibericht. Der Aggressor fragte einen der Helfer, ob er diesen „abstechen“ solle.

Angreifer alkoholisiert: Bundespolizei löst brenzlige Situation auf

Doch nach wie vor wichen die mutigen Helfer vor dem Mann nicht zurück. Dieser holte dann noch einen Kugelschreiber hervor und drohte der Gruppe, ihnen die Augen auszustechen. „Kurz darauf versuchte er seine Drohung in die Tat umzusetzen und führte eine Stichbewegung aus, die glücklicherweise ihr Ziel nicht traf“, schreibt die Polizei.

Anschließend traf die vom Taxifahrer, bei dem das 17-jährige Mädchen im Wagen saß, alarmierte Streife der Bundespolizei ein und trennte den 42-Jährigen von den Passanten. Er trat jedoch weiterhin äußerst aggressiv auf, beleidigte einen der Helfer fortlaufend. Er wurde zur Identitätsfeststellung auf das Revier gebracht, dort wurde auch ein Atemalkoholtest durchgeführt – er ergab 1,43 Promille. „Er muss sich nun wegen des Verdachts der Nötigung, der Beleidigung und Bedrohung sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten“, heißt es abschließend im Pressebericht der Polizei. (fhz)

