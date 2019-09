81-Jähriger kracht mit Mercedes in Straßengraben - tot

Für einen 81-jährigen Autofahrer ist am Sonntagvormittag nach einem Unfall jede Hilfe zu spät gekommen. Der Senior verstarb noch an der Unfallstelle.

Bamberg - Der 81 Jahre alte Mann war mit seinem Mercedes am Sonntag in Bamberg von der Straße abgekommen und in einen Straßengraben gefahren.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unfall medizinische Gründe hatte. Die 78-jährige Beifahrerin des Mannes wurde nach der Fahrt in den Straßengraben leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

