Harmloser Auffahrunfall sorgt für Ausnahmezustand: Feuerwehr schenkt bei brütender Hitze aus

Bamberg - Am Montagvormittag (03. Juni 2019) kam es auf der A70 zwischen den Anschlussstellen Roßdorf am Berg und Scheßlitz (Landkreis Bamberg) zu einem Auffahrunfall. Im einspurigen Baustellenbereich waren aus noch ungeklärter Ursache drei Fahrzeuge aufeinander gefahren. Dabei zogen sich drei Menschen leichte Verletzungen zu, darunter auch ein Kleinkind. Drei weitere Personen kamen mit dem Schrecken davon.

Doch damit nicht genug, folgten die wahren Qualen erst im Anschluss an den Auffahrunfall. Denn die A70 musste für die Aufräumarbeiten in beide Richtungen für längere Zeit komplett gesperrt werden, sodass der komplette Verkehr zum Erliegen kam. Der Stau zog sich, alle Verkehrsteilnehmer mussten abwarten - bei 30 Grad in der brütenden Hitze.

Stillstand auf der A70 bei Bamberg: Gefahr auf Hitzschlag - Feuerwehr schenkt aus

Bei den hohen Temperaturen um die 30 Grad verteilten die Feuerwehrleute an die Autofahrer, die im Stau auf der A70 feststeckten, Getränke. Zudem wurde eine Umleitungsstrecke über den Würgauer Berg eingerichtet, auf der allerdings entsprechendes Verkehrschaos herrschte.

Feuerwehr schlägt ihre Zelte auf der A70 bei Scheßlitz auf und verteilt Wasser.

Da eine Anfahrt der Einsatzkräfte über die eigentliche Fahrtrichtung aufgrund einer Baustelle nicht möglich war, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst über die Gegenfahrbahn an. Dieses Vorgehen entsprach einem Sonderalarmplan, der für die Baustelle entwickelt wurde.

