Polizei kontrolliert Auto - und macht in Kofferraum grausige Entdeckung

Ein Auto fuhr in Schlangenlinien auf der A73 bei Bamberg. Eine Streife wollte den Wagen anhalten. Beim Blick in den Kofferraum machten die Polizisten eine grausige Entdeckung.

Update 14.50 Uhr: Der 21 Jahre alte Fahrer stammt vermutlich aus Nürnberg, das berichtet die dpa. Der Mann war in Richtung Bamberg unterwegs.

Die Polizei nahm den Mann fest, nachdem er die Autobahn verlassen hatte und sein Auto parkte, um zu Fuß zu flüchten. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamten die Leiche. Details zu den Verletzungen gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Im Laufe des Sonntags soll die Leiche obduziert werden, der Tatverdächtige soll vernommen werden. Dann soll entschieden werden, ob ein Haftbefehl erlassen wird. Ob der Mann unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Zunächst war unklar, in welchem Verhältnis der Mann zur Toten stand.

Polizei hält Auto auf A73 an und macht grausige Entdeckung

Bamberg - Einer Streife fiel in der Nacht auf Sonntag auf der A73 bei Bamberg ein Auto auf: Der Wagen war gegen 1 Uhr in Schlangenlinien unterwegs. Die Beamten versuchten, den Wagen anzuhalten - doch der Fahrer „entzog sich zunächst mehreren Anhalteversuchen“, so die Mitteilung der Polizei Mittelfranken. Das Auto verließ die Autobahn. Der Fahrer konnte erst nach einem Fluchtversuch zu Fuß festgenommen werden.

Als die Beamten in den Kofferraum schauten, machten sie eine grausige Entdeckung. Die Polizisten fanden eine weibliche Leiche im Kofferraum. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um eine aus Nürnberg stammende, 57 Jahre alte Frau. Nach erstem Anschein ist sie laut Polizei durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen.

Leiche in Kofferraum gefunden: Obduktion angeordnet

Der 21-jährige Fahrer des Autos wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Die Ermittlungen wurden noch in der Nacht durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Derzeit werden Zeugen sowie der Verdächtige vernommen, die Spurensicherung wertet Spuren aus. Eine Obduktion der Leiche wurde durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

