Mann (25) steht an Ampel und lässt prekären Gegenstand fallen

Er stand an einer Ampel, dann passierte es: Einem 25-Jährigen ist in Bamberg eine Waffe aus der Tasche gefallen.

Anzeige erstattet

Mit gleich zwei Luftdruckpistolen in der Tasche wurde am Montagabend ein Mann in Bamberg aufgegriffen. Ein Missgeschick führte nun zu einer Anzeige gegen ihn.