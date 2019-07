Betrunkener in Lederhose pinkelt von Brücke auf Touristen - und wird noch viel unverschämter

Pinkel-Attacke in Bamberg: Ein Betrunkener in Lederhose hat von einer Brücke auf ein Ausflugsschiff uriniert. Als er die Touristen trifft, wird er noch unverschämter.

Bamberg - Ekelhaft und unverschämt: In Bamberg in Oberfranken hat sich ein unbekannter, junger Mann am Samstagnachmittag einen üblen Scherz erlaubt. Wie die Polizei mitteilt, urinierte der offenbar Betrunkene von der Marienbrücke auf ein Ausflugsschiff, das gerade auf dem Rückweg von der „kleinen Hafenrunde“ war.

Bamberg: Mann mit Lederhose pinkelt auf Touristen

Der Mann, der eine Lederhose trug, pinkelt von oben auf das Schiffsdeck und traf dabei mehrere Touristen. Doch damit nicht genug: Der Lederhosen-Mann quittierte das mit einem Lachen.

Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die oberfränkische Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise.

Bamberger Polizei sucht das Trio mit Lederhosen und Gamsbart

Der Täter war mit zwei Begleitern unterwegs, die allesamt Lederhosen trugen. Einer des Trios hatte zusätzlich einen auffälligen Hut mit Gamsbart.

dvd