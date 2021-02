Parkendes Auto brennt lichterloh: Flammen drohen auf Häuser überzugreifen

Ein parkendes Auto begann in Bamberg zu brennen. Die Flammen griffen auf den Fensterladen eines Hauses über. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Bamberg - Meterhoch schlugen in den frühen Morgenstunden des Dienstags (16. Februar) die Flammen aus einem Auto in Bamberg. Das Fahrzeug war in der Larenzistraße in der oberfränkischen Stadt abgestellt.

Parkendes Elektroauto gerät in Bamberg in Brand: Feuer droht auf Häuser überzugreifen

Laut News5 filmte eine Augenzeugin, wie das Fahrzeug lichterloh brannte und das Feuer auf einen Fensterladen eines angrenzenden Hauses übergriff.

Nach der Alarmierung rückten rund 20 Kräfte der Feuerwehr aus. „Auf Anfahrt hat sich herausgestellt, dass es ein Elektroauto ist“, erzählte Stadtbrandinspektor Ewald Pfänder im Gespräch mit News5. Da das Auto sehr nah an zwei Häuser geparkt war, drohten die Flammen auf die Gebäude überzugreifen. Das konnte die Feuerwehr jedoch verhindern.

+ Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. Die Flammen griffen zuvor auf den Fensterladen über. © NEWS5 / Merzbach

Elektroauto in Bamberg brennt lichterloh: Auto muss nun 24 Stunden beobachtet werden

Wie eine Augenzeugin berichtete, war das Elektroauto am Ladekabel angeschlossen und dort in Brand geraten. Der Wagen wurde abgeschleppt und muss nun 24 Stunden beobachtet werden, da die Akkus in dem Auto wieder zu brennen anfangen könnten.

