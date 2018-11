Kundin spendet Ehering bei C&A - und wird jetzt verzweifelt gesucht

Eigentlich wollte eine Frau in Bamberg bei C&A alte Pfennige loswerden. Dabei spendete sie versehentlich auch ihren Ehering. Jetzt wird sie verzweifelt gesucht.

Bamberg - Eine gut gemeinte Spende könnte eine Frau in Bamberg zur Verzweiflung gebracht haben. Die Unbekannte hatte in einer C&A-Filiale einen Beutel voller D-Mark-Pfennige abgegeben. Als die Mitarbeiter das Geld auszählen wollten, fanden sie darin einen Ehering. Wie inFranken berichtet, läuft jetzt die Suche nach der Frau.

Eigentlich wollte die Unbekannte nur einige alte Münzen loswerden. Bei C&A kann derzeit auch in D-Mark bezahlt werden. Weil die Frau aber gleich einen ganzen Beutel voller Kleingeld mitbrachte, sagte ihr die Kassiererin, dass das Auszählen etwas dauern könnte. Daraufhin spendete die Unbekannte das Geld der an neben der Kasse stehenden „Save the Children“-Box und ging.

Die Kassiererin widmete sich zunächst den anderen Kunden. Erst als es wieder ruhiger wurde, kippte sie die Pfennige in die Spenden-Box - und entdeckte dabei den Ring. Der goldene Ring ist schon leicht angelaufen und fiel ihr deswegen nicht sofort ins Auge.

Frau soll sich bei C&A melden: Ehring gefunden

Jetzt bittet C&A die Frau, sich in der Filiale zu melden. Details verraten die Verantwortlichen nicht, denn die kennt nur die echte Besitzerin - und ihr Ehepartner. Wer den Ring haben will, muss ihn beschreiben können und wissen, was im Inneren graviert steht.

Nur eines ist klar: Das Jahr 1957 steht da. Das genaue Datum und alle weiteren Angaben bleiben aber geheim.

Der Fall bei C&A ist nicht der erste kuriose Verlust eines Eherings. Unlängst wurde im Grünwalder Stadion ein Trauring gefunden. Seit dem sucht der TSV 1860 München nach dem Mann von Heidi. Ihr Name ist im Innern des Rings eingraviert. „Der Eigentümer kann ihn dort zu den Geschäftszeiten abholen, wenn er das eingravierte Hochzeitsdatum nennen und sich ausweisen kann“, ließ der TSV 1860 verlautbaren.

Ans Herz ging auch eine andere Geschichte: Mit 30 Metalldetektoren hatten Hobby-Schatzsucher jüngst in Greiling nach Eheringen gesucht, die eine Gaißacherin dort verloren hatte. Sie wollten der Frau ihre Erinnerungsstücke wiedergeben.

