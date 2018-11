Tote Frau im Kofferraum: Mordverdacht gegen 21-Jährigen - wichtige Fragen bleiben offen

Eine Streife der Polizei stoppte auf der A73 bei Bamberg ein Auto, das Schlangenlinien fuhr. Ein Blick in den Kofferraum enthüllte etwas Schreckliches.

Update 26. November, 11.15 Uhr: Nach dem Fund einer Frauenleiche im Kofferraum eines Autos hat die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den 21 Jahre alten Fahrer gestellt - und zwar wegen Mordes. Das sagte eine Sprecherin der Nürnberger Anklagebehörde am Montag. Der Mann sollte im Lauf des Tages einem Ermittlungsrichter zur Entscheidung vorgeführt werden, ob der 21-Jährige in Untersuchungshaft kommt. Er habe sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Wie genau die 57-jährige Frau getötet wurde, wollte die Sprecherin nicht sagen. Anhaltspunkte, dass die Frau und der 21-Jährige sich kannten, hätten sich bisher nicht ergeben.

Spekulation über Beziehung zum Opfer

Update 21.45 Uhr: In dem Fall um den Fund einer weiblichen Leiche im Kofferraum des Autos eines 21-jährigen Mannes werden jetzt immer mehr Einzelheiten des fürchterlichen Geschehens bekannt. Nach verschiedenen Berichten scheint es derzeit noch nicht ganz klar zu sein, in welcher Beziehung der jungen Mann zu der 57-jährigen Frau aus Nürnberg stand.

Von der Kripo in Nürnberg werden derzeit sowohl der 21-Jährige wie auch mögliche Zeugen vernommen. Der 21-Jährige wurde inzwischen festgenommen. Laut einem Bericht des Nordbayerischen Kuriers soll er in enger Beziehung zu der 57-Jährigen gestanden sein.

Bamberg: Tote Frau im Kofferraum - 57-Jährige stammt aus Nürnberg

Update 19.25 Uhr: Nach neuen Informationen stammt die Frau, deren Leiche der 21-Jährige im Kofferraum seines Wagens transportierte, aus Nürnberg. Laut Angaben eines Polizeisprechers gegenüber „nordbayern.de“, wies der Körper äußere Verletzungen auf. Unbekannt ist bisher, wo die Frau zu Tode kam. Einige Informationen zu dem grausigen Fall wolle die Polizei vorläufig zurückhalten, da es sich hierbei um reines Täterwissen handle, wird der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken zitiert.

Update 18.30 Uhr: Die Polizei hat am Sonntag das Haus und die Tiefgarage untersucht, wo die 57-Jährige gewohnt haben soll, deren Leiche die Ermittler bei der Fahrzeugkontrolle in der Nacht im Kofferraum des Wagens des 21-Jährigens entdeckt haben. Von umfassenden Maßnahmen der Spurensicherung in dem Gebäudekomplex berichtet "bild.de".

Bei Bamberg wollte der Fahrer zu Fuß flüchten

Update 14.50 Uhr: Der 21 Jahre alte Fahrer stammt vermutlich aus Nürnberg, das berichtet die dpa. Der Mann war in Richtung Bamberg unterwegs.

Die Polizei nahm den Mann fest, nachdem er die Autobahn verlassen und sein Auto geparkt hatte, um zu Fuß zu flüchten. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamten die Leiche. Details zu den Verletzungen gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Im Laufe des Sonntags soll die Leiche obduziert werden, der Tatverdächtige soll vernommen werden. Dann soll entschieden werden, ob ein Haftbefehl erlassen wird. Ob der Mann unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Zunächst war unklar, in welchem Verhältnis der Mann zur Toten stand.

Bamberg: Polizei stoppt Auto auf A73 und findet Leiche im Kofferraum

Bamberg - Einer Streife fiel in der Nacht auf Sonntag auf der A73 bei Bamberg ein Auto auf: Der Wagen war gegen 1 Uhr in Schlangenlinien unterwegs. Die Beamten versuchten, den Wagen anzuhalten - doch der Fahrer „entzog sich zunächst mehreren Anhalteversuchen“, so die Mitteilung der Polizei Mittelfranken. Das Auto verließ die Autobahn. Der Fahrer konnte erst nach einem Fluchtversuch zu Fuß festgenommen werden.

Als die Beamten in den Kofferraum schauten, machten sie eine grausige Entdeckung. Die Polizisten fanden eine weibliche Leiche im Kofferraum. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um eine aus Nürnberg stammende, 57 Jahre alte Frau. Nach erstem Anschein ist sie laut Polizei durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen.

Leiche in Kofferraum bei Bamberg: Obduktion angeordnet

Der 21-jährige Fahrer des Autos wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Die Ermittlungen wurden noch in der Nacht durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Derzeit werden Zeugen sowie der Verdächtige vernommen, die Spurensicherung wertet Spuren aus. Eine Obduktion der Leiche wurde durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

