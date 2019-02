Radfahrer kracht mit Auto zusammen und stirbt - Keiner weiß, wer der Tote ist

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Bamberg ist ein Radfahrer im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Nur keiner weiß, wer der Mann war.

Update vom 18. Februar, 10.24 Uhr: Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Bamberg ist der verunglückte Radfahrer im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Samstagabend beim Linksabbiegen von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Radfahrer wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, dort starb er später.

Unfall in Bayern: Polizei rätselt über Identität des Toten

Immer noch rätselt die Polizei über die Identität des Mannes. Der Mann war nach Polizeiangaben mit einer blau/grau/orangen Sportjacke, einer blauen Nike-Jogginghose, einem gelben T-Shirt und grauen Nike-Sportschuhen bekleidet. Unterwegs war der Mann mit einem offenbar neuen Pedelec der Marke Fischer. Hinweise zur Identität des gestorbenen Radfahrers bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210.

Erstmeldung vom 17. Februar, 19 Uhr

Bamberg - Der Mann war am Samstagabend beim Linksabbiegen von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Radfahrer wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, dort starb er später. Die Identität des Mannes war zunächst unklar.

dpa

