Zeitreise zu den Dinosauriern

Von: Susanne Stockmann

Ein Comic erklärt die Welt der Dinos: Der Europasaurus, der nur in Deutschland entdeckt wurde © Wings&Knüppe

Wie im Paradies! So sah es in Bayern und Deutschland vor 154 Millionen Jahren aus. Dr. Oliver Wings, Paläontologe und Leiter des Naturkundemuseums in Bamberg, beschreibt eine tropische Lagunenlandschaft mit vielen Inseln im türkisblauen Wasser. Meer, Land und Luft waren voller Leben: Insekten, erste Säugetiere und viele, viele Dinosaurier. Einer war der Europasaurus, ein acht Meter langer Pflanzenfresser, der bisher nur in Deutschland entdeckt wurde. Für Forschende ist es wichtig, ihre Ergebnisse in Fachzeitschriften zu publizieren. Oliver Wings geht auch einen anderen Weg: Zusammen mit dem Paläo-Künstler Joschua Knüppe schuf er eine Graphic Novel um einen jungen Europasaurus und seine Erlebnisse. Wings: „Es ist das Buch, das ich mir als Kind gewünscht hätte.“

Dr. Oliver Wings ist Paläontologe und Leiter des Naturkundemuseums in Bamberg © Wings

Die Geschichte um den kleinen Europasaurus, der bei einem Unwetter seine ganze Familie verliert, ist zwar frei erfunden, könnte aber so passiert sein – fast jedes Detail lässt sich durch Forschungen belegen. „Die Idee ist, wissenschaftliche Erkenntnisse in leicht verständlicher Form für alle zugänglich zu machen“, so Oliver Wings. Der Fund in dem Steinbruch bei Goslar vor 25 Jahren war eine Sensation: Dort hatten sich die Überreste einer ganzen Dino-Familie von wenigen Wochen alten Babys bis zu ausgewachsenen Tieren erhalten. Der Europasaurier lebte auf einer Insel, die maximal so groß war wie der Harz. Schachtelhalme, Farne, Koniferen und Seetang - auf einer kleinen Insel ist die Menge an Nahrung begrenzt, daher fand binnen weniger tausend Jahre eine sogenannte Verzwergung statt, was in der Evolution nicht unüblich sei, so Wings: Im Vergleich mit einem seiner nächsten Verwandten, dem im Berliner Museum für Naturkunde ausgestellten Giraffatitan, der 24 Meter lang und 13 Meter hoch war, erscheint der Europasaurus mit seinen acht Meter Länge und drei Meter Höhe tatsächlich winzig.

Woran starben 21 Dinos auf einmal? „Uns erscheint ein Unwetter, ein Blitzschlag sehr wahrscheinlich“, so Wings. Bei einer Vergiftung z.B. durch Algen oder einer Krankheit hätten die stärksten Tiere länger gelebt und wären weitergezogen. In der wunderschön illustrierten Graphic Novel überlebt ein Jungtier und muss bis zum Happy End einige Abenteuer überstehen. Woher weiß man, wie die Dinos aussahen? „Es ist möglich, dass der Europasaurus grau war wie ein Elefant“, so Wings. Wahrscheinlicher jedoch sei, dass sie als die größten Tiere ihrer Umgebung farbig waren: „Wir haben uns an der Farbenpracht von Vögeln orientiert, den heute noch lebenden Dinosauriern.“ In dem Buch verteidigen die ausgewachsenen Tiere ihre Jungen, indem sie Angreifer mit dem Wippen ihrer Schwänze abwehren. „Ähnliches Verhalten kennen wir von heute lebenden Tieren.“

In Bayern waren die Lebensbedingungen mit denen in Norddeutschland vergleichbar, könnten auch bei uns Europasaurier gelebt haben? „Möglich ist das sicherlich“, so Wings: „Bisher gibt es allerdings keine Nachweise.“ Versteinerungen werden eben nicht überall dort gefunden, wo Tiere gelebt haben, sondern nur dort, wo ihre Überreste aufgrund von günstigen Umständen erhalten wurden.

Wings: „Wir haben die Fossilien aus dem Altmühltal, die 150 Millionen Jahre alt und damit ein bisschen jünger sind als die Funde im Harz. Das Altmühltal war eine Lagunenlandschaft, es gab Landtiere wie den Urvogel, aber auch andere kleine Raubdinosaurier. Unsere Funde sind kurioserweise bisher meistens Jungtiere, aber es ist möglich, dass diese so groß wurden, dass sie einen Europasaurus gejagt haben könnten.“ Weitere Fundstellen sind die oberfränkischen Wattendorfer Plattenkalke, wo erst kürzlich ein flamingoähnlicher Flugsaurier gefunden wurde, der seine Nahrung mithilfe von über 480 Zähnen aus dem Wasser filterte.

Bekannt ist, dass der Meeresspiegel stark schwanken konnte, dann taten sich Landbrücken auf und die Saurier konnten auf Wanderschaft gehen. Wings: „Ganz Europa war damals voller Dinosaurier. Wir haben Belege aus Frankreich, Portugal und Spanien, die ebenfalls zeigen, dass es überall Inseln und eine vielfältige Dinosaurier-Welt gab.“

Buchtipp: Oliver Wings und Joschua Knüppe: Europasaurus – Urzeitinseln voller Leben. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 184 Seiten, 19,80 €

Herr Wings, warum ist es wichtig, über Dinosaurier zu forschen?

Wir erforschen ja nicht nur Dinosaurier, sondern wir erforschen sämtliche Ökosysteme, die es bisher auf der Erde gab. Die Paläontologie ist die einzige Wissenschaft, die Antworten auf die Frage geben kann, was in der Natur passiert, wenn sich das Klima erwärmt: Wie viele Arten sterben aus, wann sind Kipp-Punkte erreicht und welche Kaskade von Ereignissen wird dadurch ausgelöst?

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Wenn es wärmer wird, wandern Arten normalerweise einfach ein bisschen nach Norden, wo es kühler ist. Wir Menschen haben jedoch viele Barrieren geschaffen, Grenzen, Autobahnen oder die Landwirtschaft, die eine Verlagerung des Lebensraumserschweren. Das ist ein Kopplungseffekt, der ein Aussterbeereignis wesentlich größer machen kann. Obwohl wir uns mit ausgestorbenem Leben beschäftigen, handelt es sich um eine hochaktuelle Wissenschaft, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.

Könnte Bayern wieder ein Archipel werden?

Das ist durch Kontinentverschiebungen und Klimaänderungen eigentlich nur eine Frage der Zeit. Während der meisten Zeit ihrer Geschichte war die Erde wärmer als heute. Es ist noch gar nicht so lange her, da lebten noch Flußpferde in Bayern. Anhand von Isotopenanalysen an Sedimenten und Knochen kann man beispielsweise feststellen, wie warm es vor langer Zeit war. Anhand solcher Daten sehen wir aber auch, dass sich die Erde noch nie so schnell erwärmt hat wie heute. Wenn alles Eis der Erde schmilzt, wäre der Meeresspiegel circa 100 Meter höher als heute, dann hätten wir komplett neue Inselsysteme.