Eltern meldeten Kindesmissbrauch - Jetzt hat der angehende Erzieher gestanden

Ein 19-jähriger Mann hat gestanden, in einem Kindergarten mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben. Zuvor hatten Eltern sich an die Polizei gewandt.

Bamberg - Ein angehender Erzieher hat den sexuellen Missbrauch von Kindern in einem Kindergarten im Landkreis Bamberg zugegeben. Der 19 Jahre alte Beschuldigte habe die ihm zur Last gelegten Fälle im September 2017 gestanden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bamberg am Donnerstag mit.

Zahl der Missbrauchsfälle noch unbekannt

Zuvor hatte „Nordbayern.de“ über das Geständnis berichtet. Weitere Angaben wollte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen - etwa zur Zahl der Fälle und zum Alter der betroffenen Kinder. Der 19-Jährige sitzt seit Februar in Untersuchungshaft.

Im November hatten Eltern Anzeige gegen den jungen Mann erstattet. Er soll an ihrer vierjährigen Tochter im Kindergarten sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Daraufhin meldeten sich weitere Eltern bei der Polizei.

dpa

