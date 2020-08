Mann geht schwimmen und klagt über Unwohlsein: Dann geht er unter - sein Freund kann ihn nicht mehr greifen

Ein 32-Jähriger ging mit einem Freund in der Regnitz bei Bamberg schwimmen. Plötzlich klagte er über Unwohlsein und ging unter. Eine große Suchaktion startete.

Ein junger Mann ging mit einem Freund in der Regnitz bei Bamberg schwimmen.

Plötzlich ging er unter, sein Freund konnte ihn nicht mehr rechtzeitig greifen.

Ein Retter der Wasserschutzpolizei hat nun einen dringenden Appell.

Gaustadt/Bamberg - Zahlreiche Retter wurden am Montag (10. August) an die Regnitz in Bamberg gerufen, dort war ein junger Mann im Wasser untergegangen. Wie News5 unter Berufung auf die Wasserschutzpolizei berichtet, waren zwei Freunde am Heinrich-Bosch-Steg ins Wasser gegangen, um zu schwimmen.

32-Jähriger geht in Regnitz bei Bamberg unter: Große Suchaktion gestartet

Als die beiden Männer im Wasser waren, teilte ein 32-Jähriger seinem Freund mit, dass er sich schwach fühle. Er sackte zusammen. Seine Begleitung versuchte noch, nach ihm zu greifen, doch der 32-Jährige ging in der Regnitz unter. Zahlreiche Rettungskräfte wurden alarmiert, sie begannen sofort mit der Suche zwischen dem Steg und der Schleuse in Gaustadt (Landkreis Bamberg).

Taucher und Boote waren im Einsatz, insgesamt rund 70-80 Personen von Feuerwehr, DLRG und Wasserrettung. „Es hat eine mehrstündige Absuche stattgefunden, bisher ohne Erfolg“, so Rainer Pflaum von der Wasserschutzpolizei am Montag. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich laut News5 an der Suche: „Um das Suchgebiet richtig absuchen zu können, muss der Hubschrauber tiefer gehen. Dabei wurde ein Ast abgerissen und ist auf ein Auto gefallen“, so Pflaum.

Bamberg: Badeunfall in Regnitz? Mehrstündige Suche erfolglos eingestellt

Am Abend wurde die Suche nach rund dreieinhalb Stunden erfolglos eingestellt. Der junge Mann konnte bisher nicht gefunden werden und wurde auch an seiner Wohnadresse nicht aufgefunden. Die Rettungskräfte gehen nach aktuellem Stand von einem Unglücksfall aus. Pflaum appellierte, sich aufgrund der Hitze nicht dazu verlocken zu lassen an ungesicherten Flüssen und Seen schwimmen zu gehen. Außerdem ist es „im Stadtgebiet Bamberg generell in jedem Fluss und in jedem See verboten zu schwimmen“, so Pflaum.

Am Sonntag geschah ein tragischer Badeunfall in München. Ein Schwimmer ging im Riemer See plötzlich unter. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte konnte ihn nicht finden.



