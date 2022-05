Schulbus und Kleintransporter kollidieren: Fahrer und Berufsschüler verletzt

Von: Laura May

Der Schulbus kollidierte mit einem Kleintransporter. © NEWS5 / Merzbach

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße sind sechs Personen verletzt worden – ein Schulbus und ein Kleintransporter krachten zusammen.

Bamberg – In Oberfranken sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Bamberg sechs Personen verletzt worden. Am Montagmorgen fuhr ein Kleinwagen auf der Bundesstraße 22, als er ein Wendemanöver einleitete.

Beim Umdrehen übersah der Fahrer offenbar den ihm entgegenkommenden Linienbus, der in Richtung Bamberg fuhr. So geht es aus einer Information der Polizei hervor.

Unfall Bamberg: Bei der Kollision wurden vier Berufsschüler und die beiden Fahrer verletzt

Der Kleintransporter und der Schulbus kollidierten. Dabei wurden sechs Personen leicht bis mittelschwer verletzt, darunter vier Berufsschüler und die beiden Fahrer. Die Bundesstraße musste zeitweise gesperrt werden.

