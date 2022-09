Mädchen (3) erfasst und unter Auto eingeklemmt - Befreiung dauert Minuten

Von: Katarina Amtmann

Die Dreijährige wurde unter dem Wagen eingeklemmt. © NEWS5 / Merzbach

Ein Mädchen (3) rannte unvermittelt auf die Straße. Das Kind wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Es kam mit einem Hubschrauber in die Klinik.

Breitengüßbach - In Oberfranken hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein kleines Mädchen ist dabei schwer verletzt worden.

Breitengüßbach/Bamberg: Dreijähriges Mädchen von Auto erfasst

Das Kind sei in Begleitung seiner Mutter gewesen, als es unvermittelt an einer Kreuzung auf die Straße rannte. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag (23. September). Im selben Moment bog eine Autofahrerin (65) in die Straße in Breitengüßbach im Landkreis Bamberg ein und übersah offenbar das Kind.

Dreijährige bei Unfall in Bayern unter Auto eingeklemmt

Das kleine Mädchen wurde unter dem Auto eingeklemmt, es konnte erst nach einigen Minuten befreit werden. Mit schweren Verletzungen, aber außer Lebensgefahr, wurde es nach dem Unfall am Donnerstag mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. (kam/dpa)

