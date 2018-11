71-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Eine 71-jährige Frau ist mit ihrem Auto in Oberfranken in den Gegenverkehr geraten und ums Leben gekommen.

Bamberg - Bei dem Unfall nahe Bamberg wurden am Montag zudem eine 38-Jährige und eine 61-Jährige verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Aus zunächst ungeklärten Gründen war die 71-Jährige mit ihrem Auto frontal gegen das der 38-Jährigen geprallt. Die 61-Jährige krachte mit ihrem Wagen in die Unfallstelle. Die verletzten Frauen kamen in Krankenhäuser. Die 71-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

