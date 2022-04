Wer pieseln will, soll fragen – Gastronomen aus Bamberg setzen Zeichen: „Es geht hier einfach um Höflichkeit“

Von: Jennifer Battaglia

Floriana Foti und Heinz Zaglauer vom Speisecafé Rosengarten in Bamberg wehren sich gegen unfreundliche Toiletten-Besucher. © Foti/Zaglauer

Einem Pächter-Paar in Bamberg reicht’s: Ständig benutzen Touristen ungefragt die Toiletten ihres Cafés. Zur Abschreckung hatten sie nun vorübergehend ein Schild angebracht.

Bamberg – „WC nur für Gäste“ steht in großen Lettern an der Toilettentür des Cafés im Bamberger Rosengarten. Trotzdem wird das stille Örtchen regelmäßig auch von Touristen genutzt – und das häufig ohne vorher im Café zu fragen. Deshalb hatten sich die Pächter Floriana Foti und Heinz Zaglauer etwas einfallen lassen: Sie klebten kurzerhand einen weiteren Zettel mit einer etwas provokanten Nachricht an die Klotür: So sollte zum Beispiel jeder, der kein Gast ist und die Toilette ungefragt benutzt, fünf Euro bezahlen.

Bamberger Rosengarten: Wer pieseln will, soll fragen – Pächter-Paar setzt auf Höflichkeit

„Es ging uns nie ums Geld“, sagt Floriana Foti auf Nachfrage von Merkur.de. Das Schild diente nur zur Abschreckung. „Uns war einfach wichtig, dass die Leute fragen. Höflichkeit wird von uns als Gastgeber schließlich großgeschrieben.“ Die Gastronomin sagt über sich selbst, sie sei „von der alten Schule“: „Ich wehre mich gegen diese Mitnahme-Mentalität. Ich setz mich doch auch nicht ungefragt auf eine Bank in einem fremden Vorgarten.“

Für die Reinigung der WCs, die Seife und das verbrauchte Toilettenpapier muss das Pächter-Paar selbst aufkommen. Bei ein oder zwei Toiletten-Touristen extra pro Tag wäre das auch kein Problem, aber der Rosengarten ist einer von Bambergs Touri-Hotspots schlechthin. Laut der Bayerischen Schlösserverwaltung besuchen den Barockgarten schätzungsweise bis zu 1,5 Millionen Besucher im Jahr. Dass davon der eine oder andere schon mal dringend pieseln muss, leuchtet ein. „Aber ich habe mal gezählt“, sagt Foti. „In einer Stunde waren es 15 Touristen, die unsere Toilette ungefragt benutzen.“ Pro Tag wären das dann an die 100 Menschen zusätzlich.

Und das, obwohl sich keine 60 Meter weiter in der Alten Hofhaltung eine öffentliche Toilette befindet. Aber dort kostet der WC-Gang 50 Cent. „Wahrscheinlich wollen die Leute nicht zahlen und kommen deswegen lieber zu uns“, vermutet Foti.

Dieser Zettel klebte bis vor Kurzem an der Toilettentür des Cafés. Jetzt haben die Pächter den Hinweis wieder abgenommen. Die Bayerische Schlösserverwaltung hat sich eingeschaltet und einen Vorschlag geäußert. © Foti/Zaglauer

Bamberger Rosengarten: Wer pieseln will, soll fragen – Ist ein Zahlenschloss die Lösung?

Aber es scheint sich eine Lösung abzuzeichnen: Die Bayerische Schlösserverwaltung hat sich eingeschaltet. Von ihr haben Foti und Zaglauer die Café-Räumlichkeiten gepachtet. Ein mögliches Zahlenschloss für die Toilettentür steht nun als Option im Raum. „Ich bin so dankbar für diesen Vorstoß“, sagt Foti. „Es ist großartig, dass sich bemüht wird, gemeinsam eine Lösung zu finden.“ Den Hinweis auf die Toilettengebühr hat das Pächterpaar inzwischen wieder entfernt.

Über den Zettel hatte sich kürzlich ein Nicht-Gast in einer Bamberger Facebook-Gruppe beschwert. Darüber hatte zuerst Infranken.de berichtet. Unter dem Post des Users hagelte es jedoch keine Kritik an den Café-Pächtern, sondern viele Nutzer zeigten Verständnis für die Situation. „Wir haben keinen Shitstorm, sondern einen Candystorm erlebt“, sagt die Gastronomin. „Die Menschen können unsere Position nachvollziehen.“ (jb)

