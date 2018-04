Verstoß gegen Zölibat: Erzbistum Bamberg suspendiert Priester

Vielleicht sollte die katholische Kirche langsam auch einmal im 21. Jahrhundert ankommen. Der Zölibat ist so was von anachronistisch. Als ich standesamtlich heiratet, war ich noch in der Kirche. Für eine kirchliche Heirat hätte man damals ein Eheseminar oder so ähnlich beim Pfarrer machen sollen. Der hätte uns dann was über Ehe, Kinder, Kindererziehung etc. erzählt. Auf die Frage, welche praktische Ahnung der davon hat, gab es nur Schweigen im Wald. Wir haben das dann besser bleiben lassen. Die schlauen Sprüche aus den Kirchen, da geben sich die Katholiken und Evangelischen nichts, kann ich nicht mehr hören. Da wird viel Wasser gepredigt und noch mehr (Mess-) Wein getrunken. Leider kann man nur einmal austreten. Und ich danke dem Herrn, dass ich dass schon vor Jahrzehnten gemacht habe. Religion ist das Opium für das Volk, welch wahrer Spruch. Das ist auch ganz besonders am Islam zu sehen. Will aber keiner Wahr haben.