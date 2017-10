Baulandpreise in Landkreisen explodieren! Wer soll sich das noch leisten können? 

Besonders in Stadt und Landkreis München sowie in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Erding sind die durchschnittlichen Baulandpreise in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen.

München - Das ergibt sich aus Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik über die Kaufwerte für Bauland* in Bayern. Unsere Redaktion hat sich die neuesten Zahlen von 2016 angeschaut und sie mit jenen vor fünf Jahren, also aus dem Jahr 2011, verglichen.

Das Landesamt schränkt ein, dass sich die Durchschnittspreise aus Einzelfällen ergeben, damit für den Vergleich nur „bedingt verwendbar“ seien und sie keine „echte Preisstatistik“ bieten. Es können also statistische Ausreißer dabei sein. Vergleicht man jedoch den allgemeinen Trend der vergangenen Jahre, also beispielsweise auch die Statistik von 2013, ergibt sich in den meisten Landkreisen durchaus eine klare Tendenz nach oben. Es fehlt an Bauland, das treibt die Preise an.

So veränderten sich die Bauland-Preise

Besonders in München Stadt und Fürstenfeldbruck stiegen die Baulandpreise stark an. Man muss mehr als doppelt soviel dafür zahlen, als noch 2011. Aber auch in den Landkreisen Erding, München Land, Freising, Miesbach, Dachau und Garmisch-Patenkirchen zogen die Preise kräftig an. Einzige Ausnahme im Jahr 2017 war Bad Tölz-Wolfratshausen.

Veränderung zu 2011 in %

Lesen Sie mehr zur Bauland-Krise in unserer Region

*Die Statistik der Kaufwerte für Bauland hat die Verkäufe von unbebauten Grundstücken von 100 m² und mehr zum Gegenstand, dazu gehört auch baureifes Land.

Rubriklistenbild: © dpa/red