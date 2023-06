Baustellen-Katastrophe in Bayern: 30-Meter-Kran kracht auf Gebäude

Millionenschaden

Im Landkreis Kelheim ist es zu einem schweren Baustellen-Unfall gekommen. Ein 30 Meter hoher Kran ist umgekippt und auf ein Gebäude gekracht.

Mainburg – In der Industrienstraße in Mainburg, Landkreis Kelheim, ist es am Sonntagvormittag, 4. Juni, zu einem Baustellen-Unfall gekommen. Ein 30 Meter hoher Kran ist umgefallen und auf zwei Industriegebäude gekracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es ist jedoch ein gigantischer Schaden entstanden.

Baustellen-Katastrophe in Bayern: Kran kracht auf Industriegebäude

Laut Pressemitteilung der Polizei vom Sonntagabend ereignete sich der Unfall am Vormittag gegen 11.15 Uhr. Demnach sei ein 30 Meter hoher Baukran umgefallen und auf zwei Industriegebäude gestürzt. Nach Aussage der Polizei wurde niemand verletzt, aber die Gebäude wurden stark beschädigt. „Teile der Gebäude mussten durch einen Statiker überprüft, gesperrt und teilweise abgestützt werden“, heißt es.

Auch eine auf dem Dach befindliche Photovoltaik-Anlage wurde beschädigt, es kam zu Kurzschlüssen und Rauchentwicklung. Ein Gebäudebrand konnte aber durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Baukran wurde komplett zerstört.

Unfall-Ursache unklar – hoher Sachschaden

Laut Polizei konnte bisher nicht geklärt werden, wie es dazu gekommen ist, dass der Baukran umfiel. Allerdings gibt es erste Hinweise, wonach ein Absacken des Untergrundes für den Unfall ursächlich war. Der Kran befand sich aufgrund von Dacharbeiten schon seit mehreren Wochen am Standort. Genauere Erklärungen zum Unfallhergang wird es erst nach den nun anstehenden Untersuchungen geben.

Die Polizei berichtet auch vom hohen Schaden, der bei dem Baustellenunfall verursacht wurde. Die Rede ist von einem Betrag im einstelligen Millionenbereich. (fhz)

