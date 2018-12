Bayans Leben in Bayern: „Die WG ist noch ungewohnt“

Bayan Alrazzah ist 21 und kommt aus Aleppo in Syrien. Vor zwei Jahren ist er allein nach Deutschland geflüchtet. Seitdem lebt er in München, sein Asylantrag wurde anerkannt. Für den Münchner Merkur führt er ein Tagebuch über seinen Alltag hier. Heute berichtet er über den Umzug aus der Unterkunft in eine WG.

Nach fast drei Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft bin ich vor Kurzem endlich in eine WG umgezogen. Ich fange jetzt an zu vergessen, wie schlimm das Leben in der Unterkunft oft war. Ich konnte dort nicht gut schlafen, nie hatte ich Ruhe. Das Wasser war oft kalt, die Küchen und die Toiletten schmutzig. Ich dachte, dass ich noch lange in einer Unterkunft bleiben muss. Doch jetzt habe ich es doch geschafft auszuziehen.

Das verdanke ich einer netten Leserin. Sie hatte meinen Text über das Leben in der Unterkunft gelesen und mir danach ein Zimmer in einer WG angeboten. Sie vermietet die Wohnung. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich hatte so die Nase voll vom Leben in der Unterkunft und freue mich sehr, dass ich nun ein eigenes Zimmer habe.

Mit der neuen Wohnung hat mein neues Leben angefangen.

Vorher war ich fast jeden Tag beim Jobcenter, um zu regeln, dass die Miete für das Zimmer gezahlt wird, bis ich im Februar meine Lehre beginne und selbst Geld verdiene. Danach konnte ich endlich umziehen. Dabei hat mir mein Freund geholfen, der ein Auto hat. Mit der neuen Wohnung hat mein neues Leben angefangen.

In der Wohnung wohnen wir zu viert, wir haben zwei Badezimmer und eine Küche für alle. Waschen können wir im Keller, aber das kostet Geld. Die drei andern sind nett. Trotzdem ist es für mich noch sehr ungewohnt. Es ist alles noch neu für mich. Ich war in der Unterkunft Chaos gewohnt – und dass immer sehr viele Menschen dort sind. Ich hatte mit vielen Kontakt. Aber wenn ich meine Ausbildung beginne, werde ich kaum noch Zeit haben und die Ruhe dringend brauchen, glaube ich. Das Zimmer kam genau zur richtigen Zeit!

Ich freue mich sehr, dass ich in München eine Wohnung gefunden habe. Besonders die Lage der Wohnung gefällt mir. Dort sind öffentliche Haltestellen, Einkaufsmärkte. Auch die Schule und das Hotel, in dem ich bald arbeiten werde, sind in der Nähe. Ich bin meiner Vermieterin sehr dankbar!

Bayan Alrazzah

