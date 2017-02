Bayerische Seenschifffahrt erhöht die Preise

Die Bayerische Seenschifffahrt erhöht ihre Preise. Um durchschnittlich 2,4 Prozent werden die Ticket teurer, sagte der Prokurist des Staatsbetriebs, Marcus Weisbecker.

München – Die Bayerische Seenschifffahrt erhöht ihre Preise. Um durchschnittlich 2,4 Prozent werden die Ticket teurer, sagte der Prokurist des Staatsbetriebs, Marcus Weisbecker. Beispielsweise steigt der Preis für die Große Rundfahrt auf dem Starnberger See sowie dem Ammersee jeweils von 17,70 auf 18 Euro. Die Rundfahrten sind deutlich beliebter als Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, auf dem Starnberger See zum Beispiel wird die Große Rundfahrt 30 000 Mal im Jahr gebucht, die Nördliche Rundfahrt weitere 22 000 Mal. Begründet wird die Preisteigerung mit höheren Lohnkosten.

Derzeit herrscht noch Stillstand auf den Seen, die Saison soll eine Woche vor Ostern am 8. April eröffnet werden. Im Juli kommt ein neues Schiff, die „MS Utting“. Auch am Tegernsee steigen die Ticketpreisen – hier um 3,7 Prozent. So wird die Fahrkarte für die Große Rundfahrt um 50 Cent teurer (jetzt: 14,50 Euro). Am Königssee wird der Preis um durchschnittlich 1,8 Prozent angehoben.