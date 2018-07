Bayerischer Verfassungsgerichtshof stoppt Volksbegehren gegen Flächenfraß

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Volksbegehren gegen Flächenfraß abgelehnt. Es kommt nun nicht zur Abstimmung. Die Initiatoren sind unschlüssig, ob sie einen zweiten Anlauf unternehmen sollen.

München – Ein Jahr Kampagne, x-fach Infostände besucht, über 48 000 Unterschriften gesammelt – und jetzt alles umsonst? Vor der Tür des Gerichtssaals musste Ludwig Hartmann, Grünen-Fraktionschef im Landtag und einer der Initiatoren des Volksbegehrens, erst mal durchschnaufen. „Das ist kein schöner Tag für den Naturschutz in Bayern“, sagte er. Wenige Minuten zuvor hatte Hartmann gehört, wie das Gericht das Volksbegehren Punkt für Punkt zerpflückte.

Das Begehren würde mit dem Ziel, den Flächenverbrauch in Bayern auf fünf Hektar pro Tag zu begrenzen, die Selbstverwaltung der Gemeinden beeinträchtigen, argumentierte der Präsident des Verfassungsgerichts, Peter Küspert. Zur kommunalen Planungshoheit gehöre es, Flächen auch im Außenbereich zu überplanen. Wenn ein Gesetz hier eingreifen wolle, müsse eine Güterabwägung getroffen werden – zwischen der kommunalen Selbstverwaltung einerseits, dem öffentlichen Wohl andererseits. Das habe die Initiative gegen den Flächenfraß versäumt, rügte Küspert. Sie habe zudem nicht erklärt, nach welchen konkreten Vorgaben die Aufteilung der täglich verfügbaren fünf Hektar Fläche erfolgen sollte. Das sei jedoch keine bloße verfahrenstechnische Frage, sondern eine „grundlegende Weichenstellung“, um die sich die Initiatoren nicht hätten drücken dürfen.

Hartmann hatte stets argumentiert, dass die Aufteilung der fünf Hektar erst durch den Landtag geregelt werden solle, und zwar durch eine Neufassung des Landesentwicklungsprogramms. Der Text des Volksbegehrens hatte dazu nichts weiter erläutert. Öffentlich hatte Hartmann meist erklärt, dazu könne Zertifikatehandel mit bebaubaren Flächen betrieben werden – eine Vision, vor der den Bürgermeistern graute.

SPD kritisiert Grüne scharf

„Wir sind froh, dass unsere Rechtsauffassung eindrucksvoll bestätigt wurde“, sagte nun der Präsident des Gemeindetags, Uwe Brandl (CSU), der auch Bürgermeister in Abensberg ist. Auch die CSU, das bayerische Innenministerium und die FDP („Anschlag auf den ländlichen Raum“) begrüßten den Richterspruch teils euphorisch. Eher dezent taten dies gestern die Freien Wähler.

Auch die SPD kritisierte die Grünen ungewohnt scharf. Sie hätten „mit ihrem untauglichen Flächenfraß-Gesetzentwurf der Sache keinen Gefallen getan“, erklärte Landtags-Fraktionschef Markus Rinderspacher. Experten hätten „vom ersten Tag an dokumentiert, dass der bündnisgrüne Schnellschuss verfassungswidrig ist“.

Neuer Anlauf für ein Volksbegehren?

Hartmann ließ gestern offen, ob es einen neuen Anlauf für ein Volksbegehren geben wird. „Für mich ist das eine Option“, sagte er unserer Zeitung. Zunächst werde nun die schriftliche Urteilsbegründung geprüft und dann im August entschieden. „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken.“ Flächenverbrauch werde „zentrales Wahlkampfthema“. Am 6. Oktober gibt es unter dem Motto „Mia ham’s satt“ auch eine Demonstration in München. Gegen den Flächenfraß, so Hartmann, habe es ein breites Bündnis gegeben – mit über 30 Organisationen von den Fischern bis zur katholischen Landjugend. Das Bündnis werde nicht aufgelöst. Allerdings: Einen „Schnellschuss“ werde es mit seinem Verband nicht geben, dämpfte der Chef des Landesbunds für Vogelschutz, Norbert Schäffer, die Erwartungen. „Ich würde im Moment aber nichts ausschließen.“

Beim Bund Naturschutz überwiegt Skepsis. „Es ist kein Geheimnis, dass wir beim Volksbegehren eher kritisch reflektieren“, sagte der Landesvorsitzende Richard Mergner. Im Haushalt des BN seien 250 000 Euro für das Volksbegehren reserviert gewesen. „Das Geld können wir jetzt für was anderes verwenden.“

