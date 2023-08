Bayerischer Wald: Verteilte ein Kinderhasser hunderte Reißnägel auf dem Spielplatz?

Von: Markus Christandl

Eine Kiste voller Reißnägel blieb nach der Absuche übrig. © Nationalpark Bayerischer Wald

Von „einfach nur krank“ bis „geht‘s noch?“ lauten die Kommentare von Usern, die von einem unglaublichen Vorfall in Bayerisch Eisenstein (Landkreis Regen) erfahren haben. Auf dem Spielplatz an einem Wanderparkplatz waren hunderte Reißnägel gefunden worden. Die Polizei Zwiesel ermittelt.

Wer macht nur so etwas? Ein Passant meldete sich am Montag bei der Polizei in Zwiesel. Er teilte voller Sorge mit, dass in Bayerisch Eisenstein auf dem Spielplatz im Anton-Pech-Weg hunderte Reißnägel verteilt worden waren. Die Polizei Zwiesel fuhr sofort mit einer Streife zu dem Spielplatz. Die Beamten suchten das Gelände ab und fanden auf der gesamten, mit Rindenmulch bedeckten Spielfläche immer wieder Reißnägel.

Reißnägel fanden sich überall

Auf diesem Spielplatz lagen die Nägel, die eine große Gefahr darstellten. © Nationalpark Bayerischer Wald

Betreiber des Spielplatzes ist die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald. Die Verwaltung wurde verständigt, diese ließ umgehend den Spielplatz sperren, bevor sich noch ein Kind verletzt. Danach fing die Säuberung des Spielplatzes durch Nationalparkmitarbeiter an. Am Schluss blieb eine Kiste voller Reißnägel übrig.

Es geht um gefährliche Körperverletzung

Mittlerweile ist der Spielplatz wieder geöffnet - es fanden aber weitere Nachkontrollen statt. Die Polizei bilanziert zum demn fiesen Anschlagl: „Glücklicherweise wurde niemand verletzt.“ Nach ersten Ermittlungen wurden die Reißnägel in der Zeit zwischen Samstag, 19. August, und Montag, 21. August, auf dem Spielplatz ausgebracht. Es wurden Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.