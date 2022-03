Vereinsheim in Flammen - Ein Ort unter Schock: „Männer sind zusammengebrochen und haben Tränen vergossen“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Vorstandsmitglied Uwe Dotterweich teilte diese Fotos vom Brandort. © Uwe Dotterweich bei Facebook

Ein Vereinsheim, in dem viel Arbeit und Herzblut steckt, ist in Bayern am Samstagabend den Flammen zum Opfer gefallen. Die Fassungslosigkeit vor Ort ist groß.

Oberhaid - Verheerendes Feuer im Landkreis Bamberg: Im Vereinsheim des 1. FC Oberhaid ist am Samstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Rund 200 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, berichtet infranken.de. Sie konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

1. FC Oberhaid im Landkreis Bamberg: Vereinsheim in Flammen

Der emotionale Verlust für den Ort und die Vereinsmitglieder ist darüber hinaus kaum in Worte zu fassen. Das wird auch durch ein Facebook-Posting von Uwe Dotterweich klar. Er ist Vorstand Marketing des 1. FC Oberhaid und meldete sich noch in der Nacht zu Wort. „Ich weiß nicht genau, wie ich den Schmerz, den ich im Moment verspüre, beschreiben soll, ehrlich gesagt kann ich es gar nicht richtig“, schreibt er. „Wir müssen gerade dabei zuschauen, wie das gesamte Vereinsheim unseres 1. FC Oberhaid in Vollbrand steht. Wenn Dich diese Nachricht ereilt, vergisst Du alles andere um Dich herum, es verschwindet im Nebel der Gedanken, was passiert da gerade?“

Viel Zeit, Arbeit und Energie steckte wohl darin, das Vereinsheim heimelig zu machen. „Zwei Jahre Renovierung, die ganzen Arbeitsstunden, die wir ehrenamtlich mit viel Herzblut in unser Schmuckstück gesteckt haben, sind einfach ein Raub der Flammen geworden“, zeigt sich Dotterweich fassungslos. „Plötzlich wird Dir klar, dass jeder Streit um die Auswahl der richtigen Fliesen, wann man welche Baumaßnahmen umsetzt, wie man das macht, alle Sitzungen, jedes kleinste Detail, zur Nebensache wird. Du hast Stunden damit verbracht, eine neue Heizungsanlage nach den neuesten Umweltkriterien auszusuchen, setzt das Projekt in die Tat um und kannst jetzt nichts mehr damit beheizen, weil es nichts mehr zu beheizen gibt. Echt krass, weil fast alles fertig war und wir auch mega stolz darauf waren, was wir hier geschaffen haben.“

1. FC Oberhaid im Landkreis Bamberg: Ort nach Brand unter Schock

Der Brand sei den Menschen vor Ort sehr nah gegangen, schildert Dotterweich weiter. „Ihr könnt mir glauben, dass bei dem Anblick der Flammen manche ‚hartgesottenen‘ Männer einfach zusammengebrochen sind und ein paar Tränen vergossen haben.“

Das Vorstandsmitglied spricht den Menschen vor Ort aber auch Mut zu und dankt allen Helfern, die gerettet haben, was zu retten war. Er bittet um moralische Unterstützung und schließt mit den Worten „Immer wieder FCO“.

Die Brandursache blieb zunächst unklar. Laut infranken.de brach das Feuer im Dachstuhl aus und griff dann auf das Hauptgebäude über. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet unter 0951/9129-491 um Zeugenhinweise. Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier. (lin)