14-Jähriger im Raum Würzburg vermisst: Er verschwand einfach aus seinem Zimmer

Von: Helena Grillenberger

Seit Samstagmorgen wird der 14-jährige Julian vermisst. © Polizei Bayern

In Giebelstadt im Landkreis Würzburg ist am Wochenende ein 14-Jähriger verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Giebelstadt - Ein 14-Jähriger wird seit Samstagmorgen, 26. März, im Landkreis Würzburg vermisst. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach sei der 14 Jahre alte Julian Zdolski das letzte Mal am Freitagabend, 25. März, gegen 20 Uhr zuhause in Giebelstadt von seinen Eltern gesehen worden. Gegen 6 Uhr am Samstagmorgen sei er verschwunden gewesen, als die Eltern in seinem Zimmer nach ihm geschaut hatten.

Vermisster Jugendlicher: Julian Zdolski könnte sich im Raum Zirndorf aufhalten

Der Polizei liegen laut Berichts Hinweise vor, dass der Jugendliche sich im Raum Zirndorf (Landkreis Fürth) aufhalten könnte. Anlaufadressen, die er dort haben könnte, sind jedoch nicht bekannt. Außerdem könne eine hilflose Lage des 14-Jährigen nicht ausgeschlossen werden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ins Leere, daher bittet die Polizeiinspektion Ochsenfurt nun auch die Öffentlichkeit um Mithilfe - Hinweise auf eine Straftat liegen aber nicht vor.

Vermisster Jugendlicher: Beschreibung

Julian Zdolski wird laut Polizeiangaben wie folgt beschrieben:

schlank

188 cm groß

73 kg schwer

schulterlange, blonde Haare

bekleidet mit einer dunkelblauen Jogginghose, einem grauen Kapuzenpullover und weißen oder grauen Schuhen der Marke Adidas

Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Juian Zdolski geben kann, wird geben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Mit der Polizei Ochsenfurt unter Tel. 09331/87410 oder der Polizei Zinforf unter Tel. 0911/969270. (hgr)

