19-Jähriger nach Faschingsparty zunächst vermisst und nun tot aufgefunden: Verbrechen nicht ausgeschlossen

Von: Felix Herz

Im Falle des zunächst als vermisst und nun tot aufgefunden 19-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ein Verbrechen ist derzeit nicht ausgeschlossen. © vifogra / Haubner

Seit Samstagabend wurde ein 19-Jähriger aus Oberbayern vermisst. Nun wurde seine Leiche gefunden. Die Polizei schließt auch ein Verbrechen nicht aus.

Bertoldsheim – Traurige Nachrichten aus Oberbayern: Seit Samstagabend, 18. Februar, wurde ein 19-jähriger Mann in Bertoldsheim, einem Ortsteil des Marktes Rennertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, vermisst. Er stammt ursprünglich aus Rain, Landkreis Donau-Ries. Am Montag, 20. Februar, vermeldete die Polizei nun, dass der junge Mann tot aufgefunden wurde.

Nach Faschingsfeier nicht nach Hause gekommen: Vermisster Teenager tot aufgefunden

Am Samstagabend war der 19-Jährige noch als Vampir verkleidet auf einer Faschingsfeier in Bertoldsheim. Da er aber nach der Feier nicht nach Hause kam, war er von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Mit Hubschrauber und Suchhunden hatte die Polizei dann nach dem Teenager gesucht, zunächst jedoch ohne Erfolg.

Seit einer Faschingsparty am Samstagabend war ein 19-Jähriger aus Bayern verschwunden. Nun wurde seine Leiche gefunden. © vifogra / Haubner

Am Montagnachmittag gab das Polizeipräsidium Schwaben Nord noch eine öffentliche Vermisstenmeldung heraus. Kurze Zeit später vermeldeten die Beamten, dass die Leiche des Vermissten gefunden worden war.

Verbrechen nicht ausgeschlossen: Kriminalpolizei ermittelt

Die Hintergründe zum Tod des jungen Menschen sind derzeit unklar. Einem Sprecher der Polizei zufolge soll die Leiche am Dienstag, 21. Februar, obduziert werden. Wahrscheinlich, so heißt es, können erst danach weitere Details genannt werden. Stand jetzt könne ein Verbrechen jedoch nicht ausgeschlossen werden, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die Ermittlungen in dem Fall.

