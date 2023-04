20-Jähriger kracht in Gegenverkehr und stirbt: Familie mit Kindern (5, 11) schwer verletzt

Von: Christian Einfeldt

Landkreis Freyung-Grafenau: Ein 20-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision auf der B12. (Symbolbild) © Imago/MedienServiceMüller

Auf der Bundesstraße 12 verunglückte ein 20-jähriger Autofahrer tödlich, als er in den Gegenverkehr geraten war. Es gab weitere Verletzte.

Update vom 11. April: Am Montag, 10. April, starb ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Bayern (siehe Erstmeldung). Nun hat die Polizei vier weitere Schwerverletzte gemeldet, darunter zwei Kinder. Die beiden elf und fünf Jahre alten Kinder seien in einem stabilen Zustand, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Gleiche gelte für ihre Eltern, die bei dem Unfall schwer verletzt wurden.

Warum der 20-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn kam und gegen das Auto der vierköpfigen Familie aus Lübeck in Schleswig-Holstein prallte, war am Dienstag zunächst unklar.

Niederbayern: 20-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision auf der B12

Erstmeldung vom 10- April: Röhrnbach – Am Montagnachmittag (10. April) ereignete sich auf der Bundesstraße 12 ein schwerer Unfall. „Aus bislang ungeklärter Ursache“, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) zum Vorfall, sei ein 20-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr geraten. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, den der 20-Jährige nicht überleben sollte.

20-Jähriger stirbt nach Kolission auf der B12 – Verkehrsteilnehmer muss reanimiert werden

Die Kollision hatte sich bei Röhrnbach im bayerischen Landkreis Freyung-Grafenau zugetragen. Neben dem Todesopfer forderte der Unfall einen weiteren Geschädigten. Die zuständige Polizei gibt an, dass die Reanimation der betroffenen Person noch laufen würde. Während das 20-jährige Todesopfer alleine im Fahrzeug saß, sollen sich im entgegengekommenen Auto mehrere Menschen befunden haben. Weitere Angaben über deren Gesundheitszustand liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

