Wilde Szenen auf bayerischer Autobahn: Verkehrsrowdy wirft Kaffeebecher und verursacht fast Auffahrunfall

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Auf einer Autobahn in Bayern spielten sich wilde Szenen ab (Symbolbild). © IMAGO / Markus van Offern

Am Samstag wäre es auf der A96 bei Erkheim fast zu einem Unfall gekommen. Ein Mann überholte rechts und bremste dann ein Fahrzeug aus.

Erkheim - Ein Autofahrer hat zwei Wagen rechts überholt, sie dann ausgebremst und einen Kaffeebecher nach einem anderen Auto geworfen. „Nur um Haaresbreite“ sei es am Samstag (30. April) auf der A96 nicht zu einem Auffahrunfall gekommen, so die Polizei am Sonntag. Dem 30-Jährigen sei der erste Wagen wohl zu langsam unterwegs gewesen. Nahe Erkheim (Kreis Unterallgäu) überholte er beide Fahrzeuge rechts mit rund 120 Stundenkilometern.

A96 bei Erkheim: Rowdy wirft Kaffeebecher und verursacht fast Auffahrunfall

Schließlich bremste er das eine Auto aus, sodass es fast zu einem Auffahrunfall gekommen wäre. Ein weiteres Fahrzeug wollte den 30-Jährigen überholen. Dieser warf daraufhin einen gefüllten Becher mit Kaffee auf das Auto und zeigte dem Beifahrer den Stinkefinger.

Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung gegen den 30-Jährigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Autobahnpolizeistation Memmingen 08331/100311 oder bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck 089/89118-0 zu melden. (kam/dpa)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Raser flieht mit 300 km/h vor Polizei

Am Donnerstag kam es in Bayern zu einer höchst gefährlichen Verfolgungsjagd. Mit fast 300 km/h floh ein Italiener mit einem Neuwagen vor der Polizei.