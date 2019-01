Aus fatalem Grund: Mann wird zum Geisterfahrer und kracht in Auto

Auf der A96 ist in der Nacht zum Montag ein Mann zum Geisterfahrer geworden. Er hatte aus einem bestimmten Grund die Orientierung verloren - und dann einen schweren Unfall verursacht.

Landsberg am Lech – Ein 80-jähriger Geisterfahrer hat auf der Autobahn einen Frontalzusammenstoß verursacht. Wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte, prallte der Mann mit seinem Wagen auf der A96 gegen das Auto eines 24-Jährigen.

Der Geisterfahrer, der 24-Jährige und dessen 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt.

Unfall auf A96 durch Geisterfahrer - er war dehydriert

Nach Angaben der Polizei hatte der 80-Jährige wegen Flüssigkeitsmangels die Orientierung verloren und war bei der Anschlussstelle Landsberg-West entgegen der Fahrtrichtung auf die A 96 in Richtung München aufgefahren. An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

dpa

