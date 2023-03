Die besten Ärzte Deutschlands im Ranking: Bayern verpasst die Krönung – eine Region ist top

Von: Felix Herz

Das Internet-Portal „Jameda“ hat die besten Ärzte des vergangenen Jahres gekürt. Bayern schnitt dabei besonders gut ab. (Symbolbild) © Westend61 / IMAGO

Das Internet-Portal „Jameda“ hat ein Ranking der besten Ärzte Deutschlands erstellt. Bayern ist prominent vertreten – aber nur auf Platz zwei.

Nürnberg – Das deutsche Gesundheitssystem schafft es derzeit regelmäßig in die Schlagzeilen – jedoch nicht gerade mit positiven Nachrichten. Vielmehr schwingt meistens das Wort Krise mit, die Rede ist von mangelhafter Abdeckung auf dem Land, langen Wartezeiten für Kassenpatienten, durchwachsene Versorgung bei Medikamenten und Lieferengpässen. Das darf aber nicht über die gute Arbeit vieler Ärzte hinwegtäuschen – und genau dieser hat sich die Arzt-Patienten-Plattform „Jameda“ gewidmet. In vier Kategorien wurden die besten Ärzte Deutschlands anhand ihrer Bewertungen gekürt.

„Jameda“ kürt die Top-Ärzte Deutschlands: Bayern auf dem zweiten Platz

Wie zufrieden sind die Patienten mit ihren Ärzten? Diese Frage war die Grundlage für „Jamedas“ Ärzte-Ranking. Gemessen wurde dies anhand der rund drei Millionen Erfahrungsberichte auf dem Internet-Portal. Dabei ging es aber nicht nur um die Anzahl der vergebenen Sterne, sondern auch die reine Zahl der Bewertungen spielte laut „Jameda“ eine Rolle – um ein möglichst treffendes Bild abzugeben. Grundlage für das Ranking sind dabei die vier von den Nutzern am meisten gefragten Fachrichtungen: Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Gastroenterologie und Facharzt für Psychiatrie/Psychotherapie.

Top 10 der Gastroenerologen und Gynäkologen

Bei den Gastroenterologen (spezialisierte Ärzte der inneren Medizin) schneidet Bayern am schlechtesten ab. In der Top 10 der bestbewerteten Gastroenterologen Deutschlands ist der Freistaat im „Jameda“-Ranking nur einmal vertreten – mit Dr. med. Reinhard Burlefinger aus München. Auf dem Siegertreppchen stehen Ärzte aus Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg.

Am besten schneidet Bayern bei den Gynäkologen ab. Gleich vier Vertreter aus dem Freistaat finden sich unter diesen Top 10: Auf Platz fünf Dr. med. Jürgen Krieg aus Auerbach, im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach, direkt gefolgt von Prof. Dr. med. Tobias Weißenbacher aus Gräfelfing, im Westen von München. Auf Platz sieben befindet sich Dr. med. Barbara Böning aus Eichenau, Landkreis Fürstenfeldbruck. Und auf Platz neun wieder ein Münchner – Dr. med. Thomas Villinger. Auch hier verpasst der Freistaat jedoch die ersten drei Plätze, die an Sachsen, Hamburg und Frankfurt gehen.

Top 10 der Allgemeinmediziner und Psychiatern/Psychotherapeuten

Den einzigen bayerischen Platz unter den besten drei Ärzten gibt es in der Top 10 der Psychiater/Psychotherapeuten. Dr. med. Nikolaus Hock aus München darf sich über den dritten Platz freuen. Ein weiterer Münchner findet sich in dieser Liste auf Platz neun wider – Dr. med. Ulrich Rothfelder. Die ersten beiden Plätze in dieser Top 10 gehen an NRW und Berlin.

Bei den Allgemeinmedizinern schaffen es zwei Bayern in die Top 10, verfehlen aber das Siegertreppchen. Platz sieben geht an Dr. Hussan Umari aus Nürnberg und Platz zehn an Dr. med. Thomas Kasanmascheff aus Erlangen. Platz eins und zwei gehen in dieser Liste an NRW, Platz drei an Hamburg.

Fazit: Guter zweiter Platz für Bayern im Gesamt-Ranking

Zählt man alle vier Listen zusammen, ergeben sich 40 top-bewertete Ärzte in Deutschland. Neun davon arbeiten in Bayern, das ergibt einen guten zweiten Platz. Mit 14 Vertretern in den vier Top-10-Listen darf sich Nordrhein-Westfalen über den ersten Platz freuen. Laut „Jameda“ sehr positiv überraschend ist Platz drei, der an Hamburg geht – deutlich bevölkerungsärmer als Bayern und NRW, dafür aber mit sieben Vertretern unter den 40 Top-Ärzten. (fhz)

