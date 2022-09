Bayerns AfD sieht Beobachtung durch Verfassungsschutz als „Schikane“

Von: Christian Deutschländer

Bayerns Ministerpräsident Söder ist froh, dass die AfD in seinem Land nun beobachtet wird. Auch die Grünen und die FDP im Landtag stehen klar hinter dieser Entscheidung.

München – Die AfD reagiert verärgert auf die Beobachtung durch Bayerns Verfassungsschutz. „Wer die Opposition mit derartigen Mitteln kleinhalten möchte, müsste selbst vom Verfassungsschutz beobachtet werden“, sagte Landtags-Fraktionschef Ulrich Singer. Die Regierung sei „verkommen. Diese in freiheitlichen Demokratien beispiellose Schikane ist vor allem ein Angriff auf unsere Mitglieder“, sagte Singer. Er betonte, dass dieser Schritt keine automatische „Kategorisierung als extremistische Partei“ bedeute. Klagen dagegen sind angedroht.

Bayerns AfD: Landtagsfraktion ist von Beobachtung ausgenommen

Die Beobachtung ist bereits angelaufen, nun will Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Details nennen. Es geht vor allem um die Gliederungen der AfD. Die Landtagsfraktion ist wegen rechtlicher Hürden ausgenommen. Heikel ist der Vorgang allenfalls für Beamte und Anwärter. Sind sie Mitglied in einer Gruppierung unter extremistischem Verdacht, kann das Zweifel an ihrer Verfassungstreue belegen. Das muss aber einzeln geprüft werden.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der die Beobachtung gefordert hatte, aber nicht direkt anordnen kann, begrüßte das Vorgehen. „Ich glaube, dass die AfD in Bayern ein besonders harter, rechtsradikaler, zu Rechtsradikalität neigender Club ist.“

Beobachtung durch Verfassungsschutz: Opposition spricht sich dafür aus

Die Opposition im Landtag stellt sich klar hinter den Schritt. „Die gesamte AfD in Bayern ist rechtsextrem, antisemitisch, islamfeindlich und wird durch ihren rechten Flügel dominiert. Sie ist eine Gefahr für die innere Sicherheit“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. „Überfällig“ sei das, sagt FDP-Fraktionschef Martin Hagen unserer Zeitung. „Die Partei hat sich in den letzten Jahren immer weiter radikalisiert – das konnten wir im Parlament hautnah erleben.“ Gegen ihren Willen sitzt die FDP im Landtagsplenum seit 2018 mit der AfD Schulter an Schulter.