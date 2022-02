Allgäuerin postet Brief an verstorbene Oma - Hunderte sind gerührt: „Unerwartet musste ich jetzt losheulen“

Julia Tannhoff hat auf Facebook einen liebevollen Brief an ihre verstorbene Oma gepostet. Die Reaktionen waren gigantisch. © privat/Screenshot Facebook

Julia Tannhoff hat ihrer verstorbenen Großmutter via Facebook einen Brief geschrieben. Die Allgäuerin teilte einfach ihre Erinnerungen - und berührt damit überraschend hunderte Herzen.

Marktoberdorf - Eigentlich geht es in der Facebook-Gruppe „Was koch ich heute“ vom Radiosender Bayern 3 um Rezepte. Eine Allgäuerin hat mit ihrem Post aber viel mehr ausgelöst als Appetit.

Julia Tannhoff denkt „wahnsinnig viel an ihre Großmutter“, wie sie sagt. Eines Tages Ende Januar ist es wieder so weit. Diesmal schreibt die 40-Jährige aus Marktoberdorf in Bayern* ihre Gedanken auf. Als Post in die besagte Koch-Facebookgruppe.

Allgäuerin postet Brief an verstorbene Oma - Facebook-User sind so gerührt

„Hallo liebe Oma“, beginnen ihre Zeilen. Dann: „Ich habe die letzten Tage ganz besonders an dich gedacht, an deine Art Oma zu sein, an deine Besonderheiten und an deine absolute Anspruchslosigkeit.“ Die Reaktionen auf diese intimen Erinnerungen: 742 Likes, 76 Kommentare. „Wow, völlig unerwartet musste ich jetzt losheulen. Sehr berührend, vielen Dank!“, schreibt eine Kommentatorin - sie ist ein von vielen, die so berührt sind.

Tannhoff erzählt im Post, wie sie so war, ihre Oma Anni. Kriegsgebeutelt musste sie lernen, mit wenig auszukommen. „Du hast nicht gejammert, wenn du tagelang das Gleiche essen musstest und du hast das Brot auch noch dann gegessen, wenn es viele Tage alt war.“ Heute sei alles im Überfluss vorhanden. War Julia Tannhoff als Kind bei ihrer Oma, waren die Beschäftigungen und das Essen einfach - aber nicht weniger schön oder lecker.

Facebook-Post geht viral - mit Erinnerungen an die Großmutter

So ist der Brief an die Oma in der Facebook-Gruppe „Bayern 3 was koch ich heute“ erschienen. © Screenshot

Die Oma hat „Brennsuppe“ gekocht, mit alten Kerzen bunte Wachstropfen-Kunstwerke mit ihrer Enkelin gebastelt und mit ihr abends dann Derrick geschaut und Kinderschokolade in feine Streifen geschnitten gegessen - „manchmal hast du die Schokolade so dünn geschnitten, dass es den ganzen Abend gereicht hat.“

Allgäuerin rührt Facebook-User mit Erinnerungen an Oma zu Tränen

Es sind diese ganz persönlichen Erinnerungen, die die User der Facebook*-Gruppe so berühren. Eine Frau schreibt: „Danke, da kommen auch bei mir Erinnerungen und Emotionen hoch.“ Eine andere gibt zu, „du hast mich gerade zum Weinen gebracht…“ Eine Facebook-Nutzerin erzählt, sie sieht „gerade die Tastatur nicht so gut, weil ich Tränen in den Augen hab! Ich habe ähnliche Erinnerungen an meine Oma, die Frauen dieser Generation waren etwas ganz Besonderes.“

Tannhoff selbst - sie hat eine eigene Facebook-Gruppe, in der sie Gedanken, Erinnerungen und Rezepte teilt - ist überrascht über den gigantischen Erfolg ihrer Zeilen. Ihr Oma sei für sie sehr wichtig gewesen. Sie habe nie große Ausflüge mit den Enkeln gemacht oder sie reich beschenkt. Aber sie „war einfach immer für uns da. Das ist für ein Kind sehr prägend." Wie prägend so eine Großmutter sein kann, zeigt Julia Tannhoffs erstaunlicher Posting-Erfolg.