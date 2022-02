Lawinenwarndienst Bayern: Gefahr in den Alpen ist groß - Warnstufe 4 von 5 erreicht

Von: Elena Royer

In Bayern herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe. © Jakob Gruber/dpa

Die Lawinengefahr im Alpenraum ist groß. In den bayerischen Alpen ruft der Lawinenwarndienst zur Vorsicht auf. Dort gilt örtlich die zweithöchste Gefahrenstufe.

München - Experten warnen vor Lawinenabgängen im bayerischen* Alpenraum. Die Hauptgefahr gehe derzeit vom vielen Neu- und Triebschnee aus, schreibt der Lawinenwarndienst Bayern. Große Schneebrettlawinen würden sich vielerorts bereits durch einen einzelnen Skifahrer auslösen lassen. Teils sehr große Lockerschnee- und Schneebrettlawinen würden sich zudem aus steilen Hängen von selbst lösen können und exponierte Verkehrswege gefährden.

Lawinenwarndienst: Gefahr in den Alpen groß: Meldestufe 4 von 5 erreicht

Besonders groß sei die Gefahr derzeit oberhalb der Waldgrenze, darunter sei sie erheblich. In den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen herrscht hohe bis sehr hohe Lawinengefahr. Der Lawinenwarndienst Bayern schätzt die Gefahr oberhalb der Waldgrenze auf Stufe 4 von 5 ein, das bedeutet „groß“. Doch auch darunter bleibt die Gefahr auf Stufe 3 - „erheblich“.

Bis Dienstagabend hat es verbreitet 30 bis 50 cm geschneit, lokal auch mehr. Weitere ergiebige Niederschläge sind angekündigt*. In der Nacht zum Donnerstag erwarten Lawinenwarndienst und Deutscher Wetterdienst (DWD) Schneeschauer im Alpenraum. Teilweise soll es sogar anhaltend schneien. In den Hochlagen erwarten die Experten um zehn Zentimeter Neuschnee, in den Staulagen der Bayerischen Voralpen, Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen seien lokal bis zu 20 Zentimeter möglich.

Lawinengefahr in den Alpen: Schuld ist der Wind

Die Lawinengefahr kommt zustande, weil stürmischer Wind aus nordwestlichen Richtungen den Schnee laufend verfrachtet. Umfangreiche und störanfällige Triebschneeansammlungen seien entstanden und würden sich vergrößern. In Phasen mit weniger Wind hätten schwache Zwischenschichten innerhalb der Triebschneepakete entstehen können, teilweise sei Graupel eingelagert. An der Grenze zur Altschneedecke fänden sich stellenweise kantige Kristalle unterhalb einer dünnen Harschschicht. Insgesamt sei die Schneedecke stark vom Wind geprägt und die Schneehöhen sehr unterschiedlich, schreibt der Lawinenwarndienst Bayern.

Weiter warnt der Lawinenwarndienst eindringlich: Unternehmungen abseits gesicherter Pisten würden große Vorsicht und sehr gutes lawinenkundliches Wissen erfordern. Erst kürzlich wurde ein Skifahrer verschüttet, nachdem er eine Schneebrettlawine ausgelöst* hatte. Die Lawinengefahr könne jedoch am Donnerstag mit Rückgang der Niederschläge ebenfalls abklingen. (oy mit dpa)