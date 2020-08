Plakat in Altötting: Werbung sorgt erneut für Aufschrei - Sexismus und Diskriminierung?

Ein Werbeplakat im oberbayerischen Altötting sorgte schon im Vorfeld für Kritik. Das Plakat hängt jedoch noch immer - jetzt werden erneute Vorwürfe laut.

Altötting - Die Kreisstadt Altötting in Oberbayern ist ein beliebter Wallfahrtsort und Teil der Tourismusregion Inn-Salzach. Ein Werbeplakat für eine Haustechnik-Firma mit einer sehr leicht bekleideten Dame scheint nicht in die stark katholisch geprägte Stadt zu passen. Das mutmaßliche sexistische Plakat wurde bereits im Jahr 2016 vom Deutschen Werberat gerügt. Die Werbung hängt jedoch seit zwei Monaten an einer viel befahrenen Straße.

Viele Autofahrer scheinen das Plakat nicht zu sehen oder stören sich nicht daran. Jetzt erhebt jedoch die Frauenunion Altötting den Vorwurf von Sexismus und Diskriminierung, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. Dabei richtet sich die Empörung weniger an das Bild an sich, sondern vielmehr an den beigefügten Text. Auch ein Holzhandel-Unternehmen sorgte mit einem mutmaßlich sexistischen Werbe-Video in der Stadt für Kritik. Ein Po-Tattoo in dem Video erregte die Gemüter in Altötting.

Plakat in Altötting: Frauenunion kritisiert Werbung von Haustechnik-Firma - „Plump“

Laut Angaben des BR habe der Deutsche Werberat genau dieses Plakat in Altötting bereits gerügt. Eine Rüge hat kein rechtliches Nachspiel, sondern soll die Werbetreibenden zum Nach- und Umdenken anregen. Das Unternehmen „würdigte Frauen durch ihre Außenwerbung herab“, schreibt der Deutsche Werberat in einer Pressemitteilung vom 16. Februar 2016. Auf dem Plakat ist eine junge Frau abgebildet, die nur in Unterwäsche auf einem Bett liegt. Daneben befindet sich die beworbene Heizungsanlage des Unternehmens. Der Text sorgt dabei jedoch für mehr Aufregung als das eigentliche Bild. „Beides heiße Geräte, eine spart Geld und ist effizient, eine geht mit Ihnen shoppen“, ist dort zu lesen.

+ Der Deutsche Werberat geht gegen sexistische Werbung vor - so auch im Falle des Plakats in Altötting (Symbolbild). © Arno Burgi/picture alliance/dpa

„Ich dachte, dass eine derart plumpe, sexistische Werbung längst der Vergangenheit angehört“, schrieb Altöttinger Frauenunion-Vorsitzende Monika Klein von Wisenberg nach Angaben des BR in einem Brief an das oberbayerische Unternehmen. Bislang habe sich das Unternehmen jedoch nicht gemeldet. Der Ortsverband wünscht sich eine Diskussion mit dem Geschäftsführer, um den Inhalt der Werbung zu besprechen.

Plakat in Altötting: Unternehmer reagiert auf Kritik - Alternativ-Plakat als Ausgleich

Nach dem Aufschrei über die Werbung reagierte der Unternehmer zu der Kritik am Plakat in Altötting wie Innsalzach24 berichtet. Dass die Medien sofort eingeschaltet worden seien, beklagt der Geschäftsführer der Heiztechnik-Firma. „Ja, da steht ‚heißes Gerät‘, aber das ist doch nur positiv gemeint, sowas darf man doch wohl über eine hübsche Frau sagen?“, sagte er gegenüber Innsalzach24. Bislang sei die Reaktion auf die Werbung zum großen Teil positiv gewesen, berichtet er weiter.

In Altötting komme nun ein Alternativ-Plakat zum Tragen, dass bereits seit fünf Jahren verwendet werde. Darauf sei statt der leicht bekleideten Dame ein Mann oben Ohne abgebildet. Das Plakat wirbt für eine Badewanne. Die Frauenunion Altötting sieht das jedoch nicht als Lösung, wie Innsalzach24 berichtet. „Das stellt ja gerade heraus, wie problematisch das andere Motiv ist“, sagte Klein von Wisenberg. Sie hoffe, dass das Plakat bald keine weitere Verwendung mehr finde.

