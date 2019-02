Riesige Lawine tötet 42-Jährigen in den Ammergauer Alpen - kaum Hoffnung für Vermissten

Im deutsch-österreichischen Grenzgebiet ist eine Lawine abgegangen und hat mehrere Menschen verschüttet. Mindestens ein Mensch verlor sein Leben.

Am 20. Jahrestag der Lawinentragödie von Galtür kam es am Samstag zu einem neuen Unglück.

Zunächst gingen die Rettungskräfte davon aus, dass die Lawine im Grenzgebiet auf Tiroler Seite niederging.

Hinterher wurde bekannt: Der Lawinenabgang war doch auf deutscher Seite.

Ein Mann kam ums Leben, eine weitere verschüttete Person wird weiterhin vermisst.

Die Suche musste über Nacht abgebrochen werden.

Update 19.45 Uhr: Die Hoffnung auf einen guten Ausgang der Vermisstensuche nach dem 43-jährigen Skitourengeher aus Cham schwindet. Am Sonntag wurde sein Ski gefunden. Drei Personen konnten bislang gerettet werden. Wie das Garmischer Tagblatt berichtet, ist unter ihnen auch ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen davontrug. Am Sonntagnachmittag wagte sich noch einmal eine kleine Suchmannschaft mit sieben Mitgliedern der alpinen Einsatzgruppe der Polizei sowie zwei Bergwachtlern vor, um mit Hunden und technischem Gerät nach dem Verschütteten zu suchen. Eine heikle und schwierige Mission auf der Suche nach einem Signal vom Suchgerät des Tourengehers. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Lawinenunglück in den Ammergauer Alpen: 43-Jähriger wird weiter vermisst

Update 16.05 Uhr: Wie die Passauer Neue Presse berichtet, handelt es sich bei dem Toten um einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Cham. Der 43-jährige Vermisste stammt ebenso aus der Region Cham, offenbar aus Furth im Wald.

Im rund 70 Kilometer entfernten Kühtai in Tirol wurde am Samstag bei einer weiteren Lawine ebenfalls eine Person erfasst und getötet.

Update 15.40 Uhr: Die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen ist unterdessen größtenteils auf die niedrigste von fünf Warnstufen gesunken. Am Sonntag galt für fast alle Bergregionen nur ein geringes Risiko vor Abgängen, wie der Lawinenwarndienst mitteilte. Nur im Allgäu herrschte ab 2000 Höhenmetern noch eine mäßige Gefahr. Am Freitag hatten die Behörden für die östlichen Alpen noch vor einer erheblichen Lawinengefahr gewarnt.

Lawinenabgang im Ostallgäu - Suche nach Vermisstem

Update 12.36 Uhr: Die Suche nach der letzten vermissten Person nach dem Lawinenabgang im deutsch-österreichischen Grenzgebiet ist wieder aufgenommen worden. Das teilte ein Sprecher am Sonntagmittag mit. Angaben der Behörden zufolge soll es sich bei dem Vermissten um einen 43-jährigen Mann handeln. Die fünf anderen verschütteten Personen wurden bereits geborgen. Eine davon konnte nur noch tot geborgen werden.

Update 24. Februar, 10.50 Uhr: Nach dem Lawinenabgang an der Schäferblasse verzögert sich die Suche nach dem letzten Vermissten. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, sei die Gefahr auf weitere Lawinen derzeit zu hoch. Wann die Suche fortgesetzt werden kann, ist noch unklar.

Bei dem Lawinenabgang am frühen Samstagnachmittag waren insgesamt sechs Menschen verschüttet worden. Einer starb, vier überlebten teilweise verletzt. die Suche nach der letzten vermissten Person musste bei Einbruch der Dunkelheit unterbrochen werden.

Update um 22 Uhr: Bei Lawinenabgängen in den deutschen Alpen ist mindestens ein Deutscher ums Leben gekommen. Nach den drei Lawinen an der Schäferblasse seien ein Toter, ein Verletzter und drei unverletzte Menschen aus den Schneemassen geborgen worden, teilte die Polizei in Schwangau im Landkreis Ostallgäu am Samstag mit. Bei den Opfern handelte es sich demnach um Deutsche. Ein weiterer Mensch wurde noch vermisst, die Suche wurde nach Einbruch der Dunkelheit aber ausgesetzt.

Zunächst war angenommen worden, dass die Schneemassen auf österreichischem Gebiet im Bundesland Tirol niedergegangen waren. Das Einsatzgebiet befand sich laut deutscher Polizei im deutsch-österreichischen Grenzgebiet in den Ammergauer Alpen. Erst am Abend habe festgestanden, "dass sich sowohl der Lawinenabgang wie auch das Lawinenende auf deutscher Seite befinden".

Daher übernahm die Polizei in Füssen die Einsatzleitung. Nach Einbruch der Dunkelheit sei entschieden worden, die Suche einzustellen. Grund sei "die zu hohe Gefahr für die Rettungskräfte im lawinengefährdeten Gebiet bei Dunkelheit". Ob eine Fortsetzung der Suche möglich sei, werde am Sonntagvormittag entschieden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

+ Am Abend musste die Suche nach dem letzten Vermissten abgebrochen werden. © dpa / Zeitungsfoto.At

Ein Toter bei Lawinenabgang - Tragödie am Jahrestag von Galtür

Update um 19 Uhr: Bei einem Lawinenabgang unweit der Grenze zu Deutschland ist am Samstag im österreichischen Bundesland Tirol mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei einem der Verschütteten habe nur noch der Tod festgestellt werden können. Die Schneemassen waren in der Tiroler Bezirkshauptstadt Reutte im Ortsteil Ammerwald niedergegangen.

Ein weiterer Mensch trug Verletzungen davon, die anderen drei bislang geborgenen Verschütteten seien unverletzt geblieben. Die Suche nach weiteren Verschütteten wurde trotz Einbruchs der Dunkelheit mit zahlreichen Einsatzkräften fortgesetzt.

Wie Polizeisprecher Stefan Eder erklärte, seien insgesamt drei Lawinen im Grenzgebiet abgegangen. Die Lawinen hatte sich am frühen Samstagnachmittag nördlich des Plansees gelöst und waren auch in Richtung eines Hotels gekracht. Das Hotel wurde aber nicht beschädigt. Im Einsatz waren laut Landeswarnzentrale mehrere Teams der österreichischen Bergrettung sowie die deutsche Bergwacht. Die Rettungskräfte mussten mit Hubschraubern in das Einsatzgebiet geflogen werden, da die Zufahrtsstraßen gesperrt oder ebenfalls von Schneemassen verschüttet waren.

In dem Gebiet galt am Samstag Lawinenwarnstufe zwei von fünf, also eine mäßige Lawinengefahr.

Das Unglück vom Samstag ereignete sich am 20. Jahrestags des Lawinenunglücks im Tiroler Ort Galtür. Damals waren 31 Menschen in den Tod gerissen worden.

Lawinenabgang in Hotel-Nähe

Erstmeldung um 17.10 Uhr: Reutte - Bei einem Lawinenabgang unweit der deutsch-österreichischen Grenze sind nach Polizeiangaben mindestens zwei Menschen verschüttet worden. Wie ein Sprecher der Polizei Tirol am Samstag mitteilte, löste sich die Lawine gegen 14.20 Uhr in der Nähe eines Hotels nördlich des Plansees, traf das Gebäude aber glücklicherweise nicht.

„Es sieht im Moment so aus, als hätte sich die Lawine in drei Lawinenkegel geteilt“, sagte der Sprecher. Die Schneemassen hätten zudem eine Straße verschüttet. Die Bergrettung könne daher derzeit nur mit Hubschraubern zum Unglücksort gebracht werden.

Auch auf einer Skipiste in der Schweiz ist vor einigen Tagen eine Lawine abgegangen und hat mehrere Menschen unter den Schneemassen begraben. Ein Video zeigt den Unglücksmoment.

dpa

Diese Tragödie erschüttert den Landkreis Altötting bis heute: Vor einem Jahr wurden zwei elfjährige Mädchen überfahren. Ein Vater sagt: "Ich wache nachts auf und glaube, ich habe das alles nur geträumt", berichtet Merkur.de*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes