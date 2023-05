Angler fischt toten Hund aus der Isar: Polizei ermittelt gegen Besitzerin

Von: Katarina Amtmann

Ein Angler hat in Landshut einen toten Hund aus der Isar gefischt (Archivbild). © IMAGO / Val Thoermer

Ein Angler hat in Niederbayern einen toten Hund aus der Isar gefischt. Die Besitzerin hatte das Tier nach seinem Tod dort entsorgt.

Landshut – Ein Angler hat in Landshut (Niederbayern) einen toten Hund aus der Isar gefischt, nun ermittelt die Polizei gegen die Halterin des Vierbeiners.

Angler zieht toten Hund aus Isar: Frau hatte ihn zuvor im Fluss entsorgt

Wie die Beamten am Montag, 8. Mai, mitteilten, hatte eine Frau am Donnerstag die Polizei gerufen, als sie sah, wie der Angler das Tier aus dem Wasser zog. Die Ermittler machten eine 34-Jährige als Besitzerin des Hundes ausfindig. Die Frau habe den schwerkranken Hund nach dessen Tod in der Isar entsorgt.

Tier in Isar entsorgt: Polizei ermittelt gegen Hundehalterin

Nun ermitteln die Beamten wegen Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz. Letzteres regelt unter anderem, in welchen Fällen tote Tiere auf welche Art entsorgt werden dürfen. (kam/dpa)

